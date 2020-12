VIDEO: Zeldzame rode kaart voor Hans Vanaken maakt Club Brugge niets uit tegen Eupen

Club Brugge heeft 2020 afgesloten met een duidelijke zege tegen middenmoter Eupen. In de eerste helft bakte Club er weinig van, maar na de rust maakte Noa Lang het verschil met 2 goals en een assist. Enig minpunt voor de leider was de uitsluiting van Gouden Schoen Hans Vanaken. "Het was een heel ongelukkige rode kaart, Hans had geen enkele intentie om een fout te maken", zegt Philippe Clement.