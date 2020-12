KV Mechelen redt punt in extra tijd, maar alarmbellen gaan toch af

Eupen-KV Mechelen in een notendop

Eupen zet een sterke reeks neer. Het verloor in de laatste 6 matchen slechts 1 keer. Enkel ploeg-in-vorm Racing Genk kon de volle buit meepikken tegen de club uit het Duitstalig landsgedeelte.

Nogy verergert de kopzorgen bij KV Mechelen

Hairemans en vooral Van Damme zorgden voor de kansen, maar stuitten telkens op een sterke doelman Defourny. 1-0 was de ruststand in de Oostkantons, waar behalve de koude temperaturen vooral het slechte veld opviel.

Halverwege de eerste helft stuurde Schouterden Ngoy dan mooi weg. Die ging op snelheid voorbij Vanlerberghe en werkte de bal vanuit een scherpe hoek perfect tegen de touwen. De mannen van Vrancken leken even van slag, maar knokten zich terug in de match.

Voetballen op donderdag, het is in dit vreemde coronajaar niet enkel weggelegd voor de ploegen in de Europa League. Ook KV Mechelen moest vandaag aan de bak op het veld van Eupen. De bezoekers moesten even opwarmen, maar namen de wedstrijd vrij snel in handen. Storm zorgde aanvankelijk voor het meeste gevaar.

Verdiende gelijkmaker valt pas in blessuretijd

De degelijke eerste helft kreeg een vervolg in het tweede bedrijf. KV Mechelen bleef veruit de gevaarlijkste ploeg. Wat volgde, was een opeenstapeling van kansen voor de bezoekers. Mrabti stuitte opnieuw op Defourny, Walsh kopte de beste van dicht bij over.

KV Mechelen verdiende zeker de gelijkmaker, maar moest opletten voor de counter. Ngoy vergat halverwege de tweede helft de score te verdubbelen.

Het slotoffensief leek lang op niets uit te draaien, tot Schoofs in minuut 92 de bal in doel werkte. KV Mechelen pakt zo in extremis toch nog een punt mee naar huis, al hadden ze op basis van de wedstrijd zeker aanspraak kunnen maken op de zege.