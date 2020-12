Waasland-Beveren komt weg uit gevarenzone dankzij dubbel salvo van Koita

Fase per fase

Fase per fase

18:53 einde, 18 uur 53. EINDE. Waasland-Beveren wint met 0-2 van Charleroi na 2 rozen van man-in-vorm Koita. De Carolo's speelden een volledige helft met 10 en lieten de kansen op de gelijkmaker liggen. De bezoekers geven de rode lantaarn opnieuw door aan Moeskroen. . EINDE Waasland-Beveren wint met 0-2 van Charleroi na 2 rozen van man-in-vorm Koita. De Carolo's speelden een volledige helft met 10 en lieten de kansen op de gelijkmaker liggen. De bezoekers geven de rode lantaarn opnieuw door aan Moeskroen.

90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Waasland-Beveren, Din Sula erin, Aboubakary Koita eruit wissel Aboubakary Koita Din Sula

90+1' tweede helft, minuut 91. Koita doet het licht uit! . Daar is de 0-2 dan toch! Na een fraaie combinatie zet Heymans Koita alleen voor doel. De aanvaller twijfelt niet en scoort zijn tweede van de wedstrijd. Boeken toe voor Charleroi. . Koita doet het licht uit! Daar is de 0-2 dan toch! Na een fraaie combinatie zet Heymans Koita alleen voor doel. De aanvaller twijfelt niet en scoort zijn tweede van de wedstrijd. Boeken toe voor Charleroi.

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Aboubakary Koita van Waasland-Beveren. 0, 2. goal Charleroi Waasland-Beveren einde 0 2

89' tweede helft, minuut 89. Frey houdt de bal goed bij en levert dan in bij Heymans. De spits brengt de bal op zijn beurt voor doel, maar kan Koita niet vinden. . Frey houdt de bal goed bij en levert dan in bij Heymans. De spits brengt de bal op zijn beurt voor doel, maar kan Koita niet vinden.

88' tweede helft, minuut 88. Gouden zaak voor Waasland-Beveren. De wedstrijd loopt op zijn einde en de bezoekers staan nog steeds 0-1 voor. Mits een overwinning komt Waasland-Beveren op gelijke hoogte van KV Mechelen met 12 punten. . Gouden zaak voor Waasland-Beveren De wedstrijd loopt op zijn einde en de bezoekers staan nog steeds 0-1 voor. Mits een overwinning komt Waasland-Beveren op gelijke hoogte van KV Mechelen met 12 punten.

87' tweede helft, minuut 87. Koita rechtstreeks. Heymans draait knap weg van invaller Nkuba en wordt dan ten val gebracht. Koita neemt de vrije trap voor zijn rekening en probeert het rechtstreeks. De knal van de aanvaller wordt uitendelijk in extremis nog afgeblokt. . Koita rechtstreeks Heymans draait knap weg van invaller Nkuba en wordt dan ten val gebracht. Koita neemt de vrije trap voor zijn rekening en probeert het rechtstreeks. De knal van de aanvaller wordt uitendelijk in extremis nog afgeblokt.

87' Gele kaart voor Ken Nkuba Tshiend van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 87 Ken Nkuba Tshiend Charleroi

85' tweede helft, minuut 85. Gholizadeh slordig. Gholizadeh ontdoet zich nog eens van zijn bewaker en brengt de bal dan hard voor doel. De voorzet van de Iraniër mist precisie en waait over het hoofd van Nicholson. . Gholizadeh slordig Gholizadeh ontdoet zich nog eens van zijn bewaker en brengt de bal dan hard voor doel. De voorzet van de Iraniër mist precisie en waait over het hoofd van Nicholson.

84' Gele kaart voor Leonardo Bertone van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 84 Leonardo Bertone Waasland-Beveren

82' tweede helft, minuut 82. Bertone maakt zich nog eens klaar voor een vrije trap. De voorzet van de middenvelder wordt uiteindelijk weggewerkt door de Charleroi-defensie. . Bertone maakt zich nog eens klaar voor een vrije trap. De voorzet van de middenvelder wordt uiteindelijk weggewerkt door de Charleroi-defensie.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Charleroi, Ken Nkuba Tshiend erin, Joris Kayembe eruit wissel Joris Kayembe Ken Nkuba Tshiend

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aleksandar Vukotic erin, Georges Mandjeck eruit wissel Georges Mandjeck Aleksandar Vukotic

80' tweede helft, minuut 80. Koita met links! Doelpuntenmaker Koita komt nog eens naar binnen en viseert dan de linkerbovenhoek met zijn linker. De bal gaat uiteindelijk een half metertje naast de kooi van Descamps. . Koita met links! Doelpuntenmaker Koita komt nog eens naar binnen en viseert dan de linkerbovenhoek met zijn linker. De bal gaat uiteindelijk een half metertje naast de kooi van Descamps.

78' tweede helft, minuut 78. Daar zijn de bezoekers nog eens! Frey kan na een steal van Heymans op de vijandelijke zestien af. Het schot van de Zwitser wordt uiteindelijk in hoekschop verwerkt. . Daar zijn de bezoekers nog eens! Frey kan na een steal van Heymans op de vijandelijke zestien af. Het schot van de Zwitser wordt uiteindelijk in hoekschop verwerkt.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Charleroi, Saido Berahino erin, Guillaume Gillet eruit wissel Guillaume Gillet Saido Berahino

75' tweede helft, minuut 75. Rode kaart valt niet op. Waasland-Beveren komt ondanks de man meer amper nog voor in het spel. Charleroi duwt de bezoekers tegen de eigen zestien en gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Het lijkt wel alsof de bezoekers met een man minder spelen. . Rode kaart valt niet op Waasland-Beveren komt ondanks de man meer amper nog voor in het spel. Charleroi duwt de bezoekers tegen de eigen zestien en gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Het lijkt wel alsof de bezoekers met een man minder spelen.

73' tweede helft, minuut 73.

70' tweede helft, minuut 70. De thuisploeg komt veel beter voor de dag in deze tweede helft en maakte al enkele keren kans op de gelijkmaker. Kunnen de bezoekers nog eens tegenprikken . De thuisploeg komt veel beter voor de dag in deze tweede helft en maakte al enkele keren kans op de gelijkmaker. Kunnen de bezoekers nog eens tegenprikken

67' tweede helft, minuut 67. Schoonbaert brengt redding! Nicholson komt vanuit een schuine hoek oog in oog met Jackers en mikt de bal door de benen van de doelman. Gelukkig voor de bezoekers kan Schoonbaert de bal nog voor de lijn keren of de gelijkmaker was een feit. . Schoonbaert brengt redding! Nicholson komt vanuit een schuine hoek oog in oog met Jackers en mikt de bal door de benen van de doelman. Gelukkig voor de bezoekers kan Schoonbaert de bal nog voor de lijn keren of de gelijkmaker was een feit.

65' tweede helft, minuut 65. Jackers opnieuw met de voet! Nicholson kopt de bal door naar Fall, die de zestien binnendringt. De Senegalese spits probeert het met zijn linker, maar stuit opnieuw op de sterk keepende Jackers. . Jackers opnieuw met de voet! Nicholson kopt de bal door naar Fall, die de zestien binnendringt. De Senegalese spits probeert het met zijn linker, maar stuit opnieuw op de sterk keepende Jackers.

63' tweede helft, minuut 63. Na een slimme loopactie sleept Heymans er nog eens een corner uit voor de bezoekers. Koita neemt de hoekschop voor zijn rekening, maar kan niemand bereiken aan de eerste paal. . Na een slimme loopactie sleept Heymans er nog eens een corner uit voor de bezoekers. Koita neemt de hoekschop voor zijn rekening, maar kan niemand bereiken aan de eerste paal.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jur Schryvers erin, Andreas Wiegel eruit wissel Andreas Wiegel Jur Schryvers

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Charleroi, Kaveh Rezaei erin, Jules Van Cleemput eruit wissel Jules Van Cleemput Kaveh Rezaei

61' tweede helft, minuut 61. Offensieve wissel voor Charleroi. Belhocine moet iets proberen en brengt Rezaei in voor Van Cleemput. De Charleroi-coach speelt alles of niets. . Offensieve wissel voor Charleroi Belhocine moet iets proberen en brengt Rezaei in voor Van Cleemput. De Charleroi-coach speelt alles of niets.

59' tweede helft, minuut 59. Ontploft Gholizadeh nog? Gholizadeh toont een eerste keer zijn klasse met een passeerbeweging en wordt dan neergehaald. Knappe actie van de Iraniër, die er tot dusver een bleke wedstrijd heeft opzitten. . Ontploft Gholizadeh nog? Gholizadeh toont een eerste keer zijn klasse met een passeerbeweging en wordt dan neergehaald. Knappe actie van de Iraniër, die er tot dusver een bleke wedstrijd heeft opzitten.

57' tweede helft, minuut 57. Morioka probeert de motor van de Carolo's aan de praat te krijgen en eist de bal steeds meer op. Voorlopig kunnen de bezoekers nog niet echt profiteren van de rode kaart. . Morioka probeert de motor van de Carolo's aan de praat te krijgen en eist de bal steeds meer op. Voorlopig kunnen de bezoekers nog niet echt profiteren van de rode kaart.

56' tweede helft, minuut 56.

53' tweede helft, minuut 53. Bij de thuisploeg ontbreekt de grinta om echt gevaarlijk te zijn. Met een mannetje minder is het dan ook moeilijk om de vrije man te vinden. . Bij de thuisploeg ontbreekt de grinta om echt gevaarlijk te zijn. Met een mannetje minder is het dan ook moeilijk om de vrije man te vinden.

52' tweede helft, minuut 52. Morioka slingert zich voorbij enkele verdedigers en probeer dan af te drukken. Het schot van de Japanner wordt uiteindelijk afgeblokt. . Morioka slingert zich voorbij enkele verdedigers en probeer dan af te drukken. Het schot van de Japanner wordt uiteindelijk afgeblokt.

50' tweede helft, minuut 50. Descamps met de borst. Descamps komt ver uit op een lange bal en kan dan niet anders dan het leer met de borst te controleren. Knap opgelost van de doelman. . Descamps met de borst Descamps komt ver uit op een lange bal en kan dan niet anders dan het leer met de borst te controleren. Knap opgelost van de doelman.

48' tweede helft, minuut 48. Het zijn de bezoekers die bal opnieuw opeisen in de beginfase van de tweede helft. Het mag duidelijk zijn dat het voor Charleroi een aartsmoeilijke opdracht wordt om nog punten mee te grissen vanavond. . Het zijn de bezoekers die bal opnieuw opeisen in de beginfase van de tweede helft. Het mag duidelijk zijn dat het voor Charleroi een aartsmoeilijke opdracht wordt om nog punten mee te grissen vanavond.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De balt rolt weer in het Stade du Pays. Kan Charleroi nog een vuist maken na de rode kaart voor Ilaimaharitra? . TWEEDE HELFT De balt rolt weer in het Stade du Pays. Kan Charleroi nog een vuist maken na de rode kaart voor Ilaimaharitra?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:48 rust, 17 uur 48. RUST. Waasland-Beveren trekt met een voorsprong de kleedkamer in na een doelpunt van Koita. Op slag van rust moest Charleroi ook nog met een man minder verder nadat Ilaimaharitra na een VAR-interventie bestraft werd met rood. . RUST Waasland-Beveren trekt met een voorsprong de kleedkamer in na een doelpunt van Koita. Op slag van rust moest Charleroi ook nog met een man minder verder nadat Ilaimaharitra na een VAR-interventie bestraft werd met rood.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46.

45+1' Rode kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 46 Marco Ilaimaharitra Charleroi

43' eerste helft, minuut 43. Rood voor Illamaiharitra. Na een ingreep van Ilaimaharitra op Koita wordt de middenvelder in eerste instantie bestraft met geel. Op aanraden van de VAR gaat D'Hondt vervolgens op het scherm gaan kijken en duwt hij de man uit Madagaskar een rood karton onder de neus. Charleroi in vieze papieren. . Rood voor Illamaiharitra Na een ingreep van Ilaimaharitra op Koita wordt de middenvelder in eerste instantie bestraft met geel. Op aanraden van de VAR gaat D'Hondt vervolgens op het scherm gaan kijken en duwt hij de man uit Madagaskar een rood karton onder de neus. Charleroi in vieze papieren.

40' eerste helft, minuut 40. Jackers houdt de 0-1 op het bord! Na dom balverlies van de bezoekers biedt Fall Nicholson de gelijkmaker aan op een dienblaadje. De Jamaicaan komt oog in oog met Jackers, maar die heeft een knappe voetreflex in huis. . Jackers houdt de 0-1 op het bord! Na dom balverlies van de bezoekers biedt Fall Nicholson de gelijkmaker aan op een dienblaadje. De Jamaicaan komt oog in oog met Jackers, maar die heeft een knappe voetreflex in huis.

39' eerste helft, minuut 39.

39' eerste helft, minuut 39. Gillet over. Charleroi probeert te reageren na het openingsdoelpunt van de bezoekers. Een hoekschop van Morioka belandt uiteindelijk bij Gillet, die meteen zijn kans gaat. Jackers ziet de poging over zijn kooi vliegen. . Gillet over Charleroi probeert te reageren na het openingsdoelpunt van de bezoekers. Een hoekschop van Morioka belandt uiteindelijk bij Gillet, die meteen zijn kans gaat. Jackers ziet de poging over zijn kooi vliegen.

38' eerste helft, minuut 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334174823208128512

38' eerste helft, minuut 38.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Aboubakary Koita van Waasland-Beveren. 0, 1. goal Charleroi Waasland-Beveren einde 0 1

34' eerste helft, minuut 34. 0-1 Koita! Na een lange bal vindt Frey man-in-vorm Koita aan de rand van de zestien. De aanvaller probeert het vanop afstand en klopt Descamps in de korte hoek. Een doelpunt dat zeker niet gestolen is voor de bezoekers. . 0-1 Koita! Na een lange bal vindt Frey man-in-vorm Koita aan de rand van de zestien. De aanvaller probeert het vanop afstand en klopt Descamps in de korte hoek. Een doelpunt dat zeker niet gestolen is voor de bezoekers.

31' eerste helft, minuut 31. Charleroi probeert er nog eens snel uit te komen op de counter. Via verschillende stationnetjes belandt de bal uiteindelijk bij Morioka, maar de Japanner kan net niet bij de bal. . Charleroi probeert er nog eens snel uit te komen op de counter. Via verschillende stationnetjes belandt de bal uiteindelijk bij Morioka, maar de Japanner kan net niet bij de bal.

30' Gele kaart voor Andreas Wiegel van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 30 Andreas Wiegel Waasland-Beveren

28' eerste helft, minuut 28. Bertone in het zijnet. Koita is de man van de stilstaande fases bij de bezoekers. De aanvaller verstuurt een hoekschop richting Bertone. De Zwitser haalt vervolgens meteen uit, maar vindt het zijnet. Opnieuw een gevaarlijke poging van Waasland-Beveren. . Bertone in het zijnet Koita is de man van de stilstaande fases bij de bezoekers. De aanvaller verstuurt een hoekschop richting Bertone. De Zwitser haalt vervolgens meteen uit, maar vindt het zijnet. Opnieuw een gevaarlijke poging van Waasland-Beveren.

25' eerste helft, minuut 25. Gholizadeh geeft de bal in de zestien met veel gevoel mee met Ilaimaharitra, die vervolgens met een knappe tackle wordt afgestopt. Waasland-Beveren staat zeer secuur te verdedigen. . Gholizadeh geeft de bal in de zestien met veel gevoel mee met Ilaimaharitra, die vervolgens met een knappe tackle wordt afgestopt. Waasland-Beveren staat zeer secuur te verdedigen.

22' eerste helft, minuut 22.

22' eerste helft, minuut 22. Jackers plukt. Morioka zet zich achter de bal en probeert het dan rechtstreeks. De Japanner krijgt de bal over de muur, maar kan Jackers niet in de problemen brengen. De bezoekende doelman kan het schot simpel plukken. . Jackers plukt Morioka zet zich achter de bal en probeert het dan rechtstreeks. De Japanner krijgt de bal over de muur, maar kan Jackers niet in de problemen brengen. De bezoekende doelman kan het schot simpel plukken.

20' eerste helft, minuut 20. Schoonbaert ontsnapt aan een geel karton na een trap in het gezicht van Nicholson. De Jamaicaan gaat liggen en moet even bekomen. . Schoonbaert ontsnapt aan een geel karton na een trap in het gezicht van Nicholson. De Jamaicaan gaat liggen en moet even bekomen.

20' eerste helft, minuut 20. We zijn 20 minuten ver en Waasland-Beveren maakt voorlopig de beste indruk. Charleroi heeft het moeilijk om de ruimtes te vinden tegen de georganiseerde bezoekers. . We zijn 20 minuten ver en Waasland-Beveren maakt voorlopig de beste indruk. Charleroi heeft het moeilijk om de ruimtes te vinden tegen de georganiseerde bezoekers.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334170602597474307

18' eerste helft, minuut 18. Koita in de muur. Koita neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal hard in de muur. Hier zat meer in voor Waasland-Beveren. . Koita in de muur Koita neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal hard in de muur. Hier zat meer in voor Waasland-Beveren.

15' eerste helft, minuut 15. De intenties van beide ploegen zijn goed, maar buiten het schot van Heymans zijn er nog geen grote kansen geweest. Na een fout van Jules Van Cleemput krijgen de bezoekers nu wel een vrije trap op een interessante plek. . De intenties van beide ploegen zijn goed, maar buiten het schot van Heymans zijn er nog geen grote kansen geweest. Na een fout van Jules Van Cleemput krijgen de bezoekers nu wel een vrije trap op een interessante plek.

14' Gele kaart voor Daan Heymans van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 14 Daan Heymans Waasland-Beveren

13' eerste helft, minuut 13. Geel Heymans. Heymans gaat driest in op de knie van Ilaimaharitra en wordt meteen bestraft met geel. Een ongelukkige tussenkomst van de bezoekende aanvaller. . Geel Heymans Heymans gaat driest in op de knie van Ilaimaharitra en wordt meteen bestraft met geel. Een ongelukkige tussenkomst van de bezoekende aanvaller.

12' eerste helft, minuut 12. Descamps redt knap! Daan Heymans gaat zijn kans van buiten de zestien. De aanvaller mikt zijn poging naar de rechterbovenhoek, maar Descamps pakt uit met een knappe parade. Goed werk van de debutant! . Descamps redt knap! Daan Heymans gaat zijn kans van buiten de zestien. De aanvaller mikt zijn poging naar de rechterbovenhoek, maar Descamps pakt uit met een knappe parade. Goed werk van de debutant!

11' Voor het eerst sinds april 2018 moet Nicolas Penneteau genoegen nemen met een plaatsje op de bank. eerste helft, minuut 11. Voor het eerst sinds april 2018 moet Nicolas Penneteau genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334166847617445891

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Jackers met de vuisten. Morioka brengt de bal via een vrije trap voor doel. Doelman Jackers komt goed uit en bokst de bal simpel weg. Het blijft wachten op de eerste grote kans. . Jackers met de vuisten Morioka brengt de bal via een vrije trap voor doel. Doelman Jackers komt goed uit en bokst de bal simpel weg. Het blijft wachten op de eerste grote kans.

7' eerste helft, minuut 7. De bal valt na een tackle pardoes voor de voet van Gholizadeh. De Iranese smaakmaker kiest niet meteen voor het schot, waardoor Wuytens nog net kan ingrijpen. . De bal valt na een tackle pardoes voor de voet van Gholizadeh. De Iranese smaakmaker kiest niet meteen voor het schot, waardoor Wuytens nog net kan ingrijpen.

6' eerste helft, minuut 6. Na een knappe 4 op 6 blaken de bezoekers van vertrouwen. De ploeg van Hayen speelt dan ook geen verstoppertje in de openingsminuten en probeert de bal in de ploeg te houden. . Na een knappe 4 op 6 blaken de bezoekers van vertrouwen. De ploeg van Hayen speelt dan ook geen verstoppertje in de openingsminuten en probeert de bal in de ploeg te houden.

4' eerste helft, minuut 4. Debutant Descamps. Debutant Descamps kan de bal een eerste keer aan de voet voelen. De doelman van Charleroi vervangt de ervaren Penneteau onder de lat vanavond. . Debutant Descamps Debutant Descamps kan de bal een eerste keer aan de voet voelen. De doelman van Charleroi vervangt de ervaren Penneteau onder de lat vanavond.

3' eerste helft, minuut 3. Na een aanval van Waasland-Beveren prikt Charleroi een eerste keer tegen. Nicholson probeert het met een schot van buiten de zestien, maar stuit op een verdediger. . Na een aanval van Waasland-Beveren prikt Charleroi een eerste keer tegen. Nicholson probeert het met een schot van buiten de zestien, maar stuit op een verdediger.

2' eerste helft, minuut 2. De bal is voor Charleroi in de openingsminuten van de wedstrijd. De thuisploeg zoekt geduldig naar een opening in de gele defensie. . De bal is voor Charleroi in de openingsminuten van de wedstrijd. De thuisploeg zoekt geduldig naar een opening in de gele defensie.

2' eerste helft, minuut 2. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334165472699363328

1' eerste helft, minuut 1. De balt rolt! Charleroi en Waasland-Beveren zijn aan hun inhaalmatch begonnen. Wie gaat er met de punten lopen vanavond? . De balt rolt! Charleroi en Waasland-Beveren zijn aan hun inhaalmatch begonnen. Wie gaat er met de punten lopen vanavond?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:42 vooraf, 16 uur 42. Belhocine zet Penneteau op de bank. Na de onverwachte 3-1-nederlaag tegen Eupen verwijst Karim Belhocine doelman Nicolas Penneteau naar de bank. De doelman ging vorige week knullig in de fout, waardoor Remy Descamps zijn kans krijgt onder de lat. Verder zien we dat Diagne in de ploeg komt voor Willems en Nicholson de voorkeur krijgt op Rezaei. . Belhocine zet Penneteau op de bank Na de onverwachte 3-1-nederlaag tegen Eupen verwijst Karim Belhocine doelman Nicolas Penneteau naar de bank. De doelman ging vorige week knullig in de fout, waardoor Remy Descamps zijn kans krijgt onder de lat. Verder zien we dat Diagne in de ploeg komt voor Willems en Nicholson de voorkeur krijgt op Rezaei.

16:38 vooraf, 16 uur 38. 2 wijzigingen bij de bezoekers. Mits een overwinning kan Waasland-Beveren naar de 15e plek springen in het klassement. In vergelijking met het 1-1-gelijkspel tegen STVV voert coach Nicky Hayen 2 wissels door: Leuko en Heymans komen in de plaats van Albanese en Sinani. . 2 wijzigingen bij de bezoekers Mits een overwinning kan Waasland-Beveren naar de 15e plek springen in het klassement. In vergelijking met het 1-1-gelijkspel tegen STVV voert coach Nicky Hayen 2 wissels door: Leuko en Heymans komen in de plaats van Albanese en Sinani.

16:37 De opstelling van Waasland-Beveren. vooraf, 16 uur 37. De opstelling van Waasland-Beveren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334154103354580993

16:29 De basiself van Charleroi. vooraf, 16 uur 29. De basiself van Charleroi. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334155445641093123

16:29 vooraf, 16 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334154103732187137

16:29 - Vooraf Vooraf, 16 uur 29

Opstelling Charleroi. Rémy Descamps, Jules Van Cleemput, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh Opstelling Charleroi Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Guillaume Gillet, Marco Ilaimaharitra, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Modou Diagne, Jules Van Cleemput, Rémy Descamps

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Alexis Gamboa, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Serge Leuko, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Aboubakary Koita, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Aboubakary Koita, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Serge Leuko, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Alexis Gamboa, Nordin Jackers