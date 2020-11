Verlossing: na 11 matchen proeft Moeskroen eindelijk eens van de zege

Cercle Brugge - Moeskroen in een notendop:

Gezapig tempo levert saaie eerste helft op

Coach Jorge Simao had een hoopgevende eerste helft gezien bij zijn debuut tegen Genk en koos voor dezelfde 4-4-2. Maar van het gedurfde, aanvallende voetbal bleef weinig over in Brugge. Verder dan wat halve kansen en hopeloze afstandsschoten kwam het niet.

VAR eist hoofdrol op in betere tweede helft

Het gezapige tempo van de eerste helft bleef halfweg achter in de kleedkamers. Het spel ging beter op en neer, maar Cercle Brugge bleef toch het meeste gewicht in de weegschaal leggen. Ugbo kopte een gevaarlijke vrije trap naast.

Niet veel later weerklonk "Chelsea Dagger" toch in het Jan Breydelstadion. De lijnrechter keurde het kopbaldoelpunt van Musaba af, de VAR zette het licht op groen: 1-0.

Maar Cercle zou de videoscheidsrechter nog vervloeken. De veilige 2-0 van Taravel werd weer van het scorebord gehaald voor heel nipt buitenspel, Moeskroen zette de nieuwe hoop om in een gelijkmaker. Silvestre had geen "hand van God" nodig om landgenoot Maradona te eren.

De VAR duwde Cercle helemaal de dieperik in: het zag een penaltyovertreding van Lopes, ook al was in de herhaling moeilijk te zien of de fout wel binnen het strafschopgebied gebeurde. Gnohéré trok er zich niets van aan en bezorgde Moeskroen zijn eerste zege van het seizoen.