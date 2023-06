Spanje houdt Italië uit de finale van de Nations League na een late goal van Joselu

Nederland en Kroatië hadden er gisteren een spektakelstuk van gemaakt en na een kwartier leek het dat in Spanje-Italië ook te worden.



Yéremi Pino had al vroeg in de match kunnen profiteren van een blundertje van Bonucci, maar die goal werd uitgeveegd door een penalty van Ciro Immobile, na ongelukkig hands van debutant Le Normand.



Bijna ging Italië erop en erover, maar de goal van Sassuolo-middenvelder Frattesi werd afgekeurd voor buitenspel.



Hierna ging het spelpeil de dieperik in. Italië beperkte zich steeds meer tot verdedigen, terwijl Spanje zijn geliefde spelletje bovenhaalde: het rondtikken van de bal.



Kort na de rust ontsnapte Italië tot 2 keer toe aan een achterstand. Zelf zette het daar een verschroeiend schot van opnieuw Frattesi tegenover.



We leken andermaal op verlengingen af te stevenen, tot een knal van Rodri niet zoals in de Champions League-finale in doel belandde maar wel in de voeten van zijn ploegmaat Joselu. Tot een ieders verbazing stond die niet buitenspel, het vervolg was een koud kunstje.



Spanje mag zondag tegen Kroatië proberen om een eerste prijs te pakken sinds zijn Europese titel in 2012. Voor Italië rest de vermaledijde match om de 3e plaats, tegen Nederland.