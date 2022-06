BEKIJK: Haaland scoort 2 keer tegen Zweden en viert dat met dansje in kleedkamer

Zweden kwam op achterstand toen Haaland een licht gefloten penalty vakkundig verzilverde voor de 0-1. Ondanks goed spel kon Zweden geen uitgespeelde kansen afdwingen en dus ook geen gelijkmaker.

Haaland zette het Zweden betaald. Hij reageerde het snelste op een doorgekopte uitrap van de doelman en scoorde met een laag schot de 0-2. De Noorse bonk liet even later nog zijn hattrick liggen.

Zweden maakte in de extra tijd dankzij Elanga nog de aansluitingstreffer, maar de Noren hielden stand en trokken de drie punten over de streep. Dankzij de 3 goals van Haaland - hij zit nu aan 18 goals in 19 interlands - telt Noorwegen 6 op 6 en staat het op kop in zijn groep.