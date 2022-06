Portugal bedankt Bernardo Silva voor zijn 2 assists, Ronaldo komt niet tot scoren tegen Tsjechië

De Tsjechen hadden op de vorige speeldag Spanje in bedwang gehouden en waren vastberaden om dat nu in Lissabon opnieuw te doen met Portugal. Dat voornemen kon al na de eerste helft de prullenmand in.

Een evenwichtige matchwerd iets voorbij het halfuur opgeschrikt door een kanonskogel van João Cancelo. Gonçalo Guedes wou niet onderdoen en met een uitgemeten schot knalde hij 5 minuten later de 0-2 binnen, opnieuw op aangeven van Bernardo Silva.

Met 3 verse krachten na de rust was Tsjechië even een stuk minder tandeloos. Die dominantie was van korte duur. Cristiano Ronaldo lag nog een paar keer op de loer om zijn totaal van 117 interlandgoals nog wat op te vijzelen. Maar dat feestje ging niet door.