Stadionspeaker amuseert zich bij stroompanne in Wenen: Mexican wave op tonen van Johann Strauss

De wedstrijd had om 20.45 uur moeten beginnen, maar het eerste fluitsignaal kwam pas om 22.15 uur, nadat de stroom uitgevallen was in de wijk van het voetbalstadion. De aanwezigen in het stadion wachtten geduldig en hielden zich creatief bezig om de verveling tegen te gaan. De 18.700 toeschouwers zorgden voor feeëriek licht met hun smartphones. De stadionspeaker ging nog een stapje verder en gooide er een vleugje Oostenrijkse cultuur tegenaan: hij orchestreerde een Mexican wave met telefoonlichtjes op de tonen van "An der schönen blauen Donau" van Johan Strauss II, een van 's lands bekendste componisten.

Mexican wave op de tonen van Strauss:

Meer sfeerbeelden:

Sportief: Larsen bezorgt Denen zege in slot

Of de muziek de Denen geïnspireerd heeft, is niet geweten, maar toen de actie weer naar het veld ging, trokken zij finaal aan het langste eind.



Højberg had op het half uur voor 0-1 gezorgd, die voorbij het uur werd uitgewist door Schlager. 5 minuten voor affluiten besliste invaller Stryger Larsen de wedstrijd.



Denemarken, dat in zijn eerste match wereldkampioen Frankrijk met 1-2 geklopt had, gaat zo aan de leiding in Groep 1 van de Nations League. Oostenrijk, dat op speeldag 1 met 0-3 in Kroatië won, is tweede met 3 punten. Frankrijk en Kroatië tellen elk 1 punt, ze speelden gisteren 1-1 gelijk in een heruitgave van de WK-finale van 2018. Kroatië is een tegenstander van de Rode Duivels op het komende WK.