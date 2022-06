Titelverdediger Frankrijk loopt een blauwtje bij start nieuwe Nations League-campagne

Na een vroege waarschuwing van Maehle, die de paal op zijn weg vond, nam Frankrijk het commando over. Benzema en Mbappé lieten zich gelden, de Deense doelman Schmeichel was niet onder de indruk.



Diezelfde Schmeichel moest zich vroeg in de 2e helft toch gewonnen geven, toen de onvermijdelijke Benzema de score opende.



Die voorsprong kon de regerende wereldkampioen niet vasthouden. Twintig minuten voor tijd zette Højbjerg Cornelius met een knap balletje op weg naar de gelijkmaker. In de slotminuut maakte Cornelius - weer hij - er zowaar nog 1-2 van.



In de andere wedstrijd in groep 1 was er ook een verrassend resultaat te noteren: Ralf Ragnick debuteerde als bondscoach van Oostenrijk met een 0-3-zege in Kroatië. Arnautovic, Gregoritsch en Sabitzer zorgden daar voor de goals.