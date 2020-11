Italië begaat geen misstap en zit samen met België, Frankrijk en Spanje in Final 4

Italië had in Sarajevo zijn lot in eigen handen. Winnen was de boodschap tegen Bosnië, het kneusje in groep 1.

Insigne bracht Belotti halfweg de 1e helft in stelling met een prima voorzet. De Torino-spits trapte de bal in de verste hoek binnen, een knappe goal.

De kans op de gelijkmaker was voor Eupen-spits Prevljak, maar het was Berardi die met een volley de voorsprong verdubbelde. Locatelli was de architect van een mooie assist.

Dankzij de groepswinst mag Italië tegen België, Frankrijk en Spanje strijden in de finaleronde van de Nations League.