Italië springt over Polen naar de leiding, maar alles is nog mogelijk

Italië kon zich geen nederlaag veroorloven tegen Polen, maar het moest - uiteraard door corona - aantreden met een half B-elftal. Bondscoach Mancini had 41 spelers opgeroepen, maar uiteindelijk bleven er maar 28 over.

Bij Polen waren alle ogen uiteraard op Lewandowski gericht, maar de ogen van de scheidsrechter duidelijk niet toen de spits van Bayern een elleboog uitdeelde aan Bastoni. Geen VAR in deze groepsfase en dus geen gerechtigheid.

Even later had de ref dan weer wel gezien hoe Belotti werd neergehaald in de 16. Jorginho kweet zich feilloos van zijn taak vanaf de stip.

Polen zou in de 2e helft dan toch met zijn tienen vallen, maar niet door een rode kaart voor Lewandowski maar wel voor Goralski. Berardi maakte het kort voor tijd op aangeven van Insigne helemaal af.

Italië is op de slotspeeldag met een zege tegen Bosnië zeker van de Final Four. Bij een misstap liggen Polen en Nederland, die tegen elkaar spelen, op de loer.