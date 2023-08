Union boekt nieuwe afspraak met groepsfase Europa League na dubbele zege tegen Lugano

De wedstrijd wordt afgefloten. Dankzij een geweldige eerste helft plaatst Union zich voor de groepsfase van de Europa League. Eckert schenkt de Brusselaars een 0-1-zege in Zwitserland.

einde, 22 uur 24. Union naar de Europa League! De wedstrijd wordt afgefloten. Dankzij een geweldige eerste helft plaatst Union zich voor de groepsfase van de Europa League. Eckert schenkt de Brusselaars een 0-1-zege in Zwitserland. .

Veel wissels in deze tweede helft zorgen voor 3 overbodige minuten toegevoegde tijd.

Veel wissels in deze tweede helft zorgen voor 3 overbodige minuten toegevoegde tijd. . tweede helft, minuut 90.

Noah Sadiki verlaat het veld. De jongeling heeft er een geslaagd basisdebuut op zitten, Kabangu neemt zijn plaats in.

tweede helft, minuut 85. Sadiki gewisseld. Noah Sadiki verlaat het veld. De jongeling heeft er een geslaagd basisdebuut op zitten, Kabangu neemt zijn plaats in. .

clock 79'

tweede helft, minuut 79. We voetballen nog een kwartier in een tweede helft die nergens meer over gaat. Union wil niet meer, Lugano kan niet. .