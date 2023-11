Union vergeet zichzelf te belonen in Toulouse door enorme missers en zal moeten mikken op derde plaats

Toulouse FC einde 0 - 0 Union 15' - Geel - Charles Vanhoutte 34' - Geel - Kevin Mac Allister 56' - Geel - Mohamed Amoura 57' - Geel - Vincent Sierro 66' - Verv. Gabriel Suazo door Frank Magri 66' - Verv. Kevin Rodríguez door Gustaf Nilsson 66' - Verv. Mathias Rasmussen door Lazare Amani 77' - Verv. Charles Vanhoutte door Noah Sadiki 77' - Verv. Alessio Castro-Montes door Casper Terho 78' - Verv. Niklas Schmidt door Cesar Gelabert 90' - Verv. Kevin Mac Allister door Dennis Eckert Ayensa 90+2' - Geel - Noah Sadiki 90+3' - Verv. Thijs Dallinga door Warren Kamanzi 90+3' - Verv. Aron Dønnum door Denis Genreau UEFA Europa League - speeldag 5 - 30/11/23 - 21:00

Frustrerende avond voor Union in Frankrijk. De Brusselaars lieten na om zichzelf te belonen tegen Toulouse door enorme missers van Amoura en Puertas. Zo zal er een mirakel nodig zijn om te overwinteren in de Europa League, het vangnet van de Conference League is wel een realistisch scenario.

Toulouse - Union in een notendop

Man van de match: Mohamed Amoura miste wel enkele kansen, maar hij was bij uitstek ook de gevaarlijkste man bij de Brusselaars. De verdedigers van Toulouse kwamen voorbereid op zijn snelheid, maar zelfs dan waren bij momenten de snelle flitsen van de Algerijn niet te houden. Sleutelmomenten: Union had niet het spel, maar wel twee dotten van kansen om de punten binnen te halen. Amoura en Puertas haalden de trekkers over, maar schoten veel te wild. Vizier niet meegeleverd. Opvallend: Toulouse speelde in 2021/22 nog in Ligue 2, maar is een speeldag voor het einde zeker van Europees overwinteren én bijna zeker van de knock-outs van de Europa League. Een Union-verhaal eigenlijk.

Stugge Fransen

Reden om te huilen heeft Union nog niet, reden om te lachen ook niet. Het moest winnen om zeker voort te bekeren in Europa. Maar om te winnen moest het spel vanavond gewoon veel beter. Er was daarbij geen hulp van Toulouse, dat zich stug opstelde, en zeker in de eerste helft Union bij momenten achteruit duwde. Burgess moest zijn lange voet uitsteken op een schot van oude bekende Donnum. Meteen erna kwam de eerste kans van Amoura. In de zestien wipte hij de bal mooi over de jonge Restes, maar Diarra was goed gevolgd en keerde de bal uit doel. Amoura kreeg tijdens de match flink wat tikken te verwerken, ook zijn getergde schouder moest het regelmatig ontzien. "You'll never walk alone" klonk het ondertussen op Anfield Road in Liverpool. Dat deed wel zijn job en hield LASK rustig op afstand. Het scenario van Union lag open, de tweede helft diende zich aan als scène.



Niet te missen kansen

Blessin hield in die helft wel vertrouwen in zijn jongens, en kwam met dezelfde elf naar buiten. De schwung en wil zat er na de koffie meer in en Union maakte meteen een claim voor een penalty, wanneer weeral Amoura neergetrokken werd. Net buiten de zestien, leek het ons. Ook aan de overkant vroeg Donnum, tot twee keer toe, om een penalty - opnieuw zonder echte reden. Union duwde de paars-witte thuisploeg wel meer en meer achteruit, tot op het uur de grootste kansen zich aanboden. In wat alleen maar de grootste kans van de match genoemd kan worden, toonde Amoura zich niet trefzeker. Machida testte op corner de jonge doelman van Toulouse, die kon afweren, tot bij de Algerijn. In één tijd trappen, boven de gevallen keeper, was de bedoeling. Alleen was boven wat te ruim gerekend. Slechter kan niet, dachten we, maar Puertas leek ons gehoord te hebben. Met een wild schot na een heerlijke combinatie joeg hij de hoop van Union het stadion uit. Niet alle hoop, maar het wordt pittig. Als LASK volgende week wint en Union doet dat niet, eindigt de Europese droom dit jaar voor kerst. Alleen met een doelpuntenfestijn tegen Liverpool (en verlies van Toulouse) mag Union verder de Europa League in.