Genk kan Europese vloek niet afschudden na ongelukkige eerste minuut tegen Olympiakos

Olympiakos - Racing Genk in een notendop:

Genk staat al na 22 seconden op achterstand:

Genk schiet in eigen voet met dramatische start

De Champions League-droom spatte vorige week uit elkaar voor Racing Genk en in de competitie ging het ook nog eens verrassend onderuit tegen Eupen. Zich herpakken in de Europa League tegen Olympiakos was dus de opdracht.



Maar de wedstrijd begon dramatisch voor de Belgische vicekampioen. Na amper 22 seconden stond het al 1-0. Rodinei mocht op rechts veel te makkelijk oprukken. McKenzie werkte zijn ongevaarlijke voorzet ongelukkig in de voeten van Fortounis en die knalde de bal in één tijd hoog in doel.



Een koude douche voor Genk, dat zich wel herpakte en gaandeweg de wedstrijd in handen nam. Een bal tussen de palen krijgen hoorde daar helaas voor de bezoekers niet bij. Olympiakos kwam op zijn beurt niet verder dan slappe pogingen van Fortounis en Masouras.



Op een vrije trap van Trésor kon Munoz wel even voor dreiging zorgen, maar Paschalakis greep goed in. Diep in de extra tijd moest de Griekse doelman opnieuw bij de pinken zijn op een deviatie van Tolu. Te weinig toch van Genk tegen een al bij al matig Olympiakos.