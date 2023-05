Juventus redt zijn vel in slotminuut! Invaller Gatti knikt Juve ultiem langszij Sevilla

Het is dit seizoen zwart óf wit bij Juventus.



Vandaag was het opnieuw 97 minuten voornamelijk in het duister tasten voor de ploeg van Allegri, maar in de allerlaatste minuut van de matige wedstrijd stak een onverwachte held toch het licht weer aan boven de Allianz Arena.

Juventus kon in een slappe eerste helft niet verstoppen dat het met een identiteitscrisis kampt. Sevilla profiteerde van het kwakkelende Juve en kon - in tegenstelling tot een missende Dusan Vlahovic- wél rekenen op zijn toren in de spits.

Na twee grote kansen van Lucas Ocampos, toonde WK-revelatie Youssef En-Nesyri het goede voorbeeld. Na een knappe combinatie tikte de aanvaller van Sevilla de verdiende voorsprong op het bord.

Het klusje leek geklaard, tot invaller Paul Pogba in de 98e minuut plots een voorzet in de tweede zone terug kopte. Daar kwam invaller Gatti ingevlogen om alsnog de gelijkmaker op het bord te zetten.

Juventus kwam zo met de schrik vrij, maar zal toch ferm moeten bezinnen met het oog op de terugwedstrijd.