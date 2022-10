Ronaldo beleeft weer frustrerende avond ondanks zege van Manchester United

In de tweede helft greep Erik ten Hag in: Marcus Rashford en Anthony Martial moesten een 1-0-achterstand van het scorebord vegen.



De invallers zetten een scheve situatie helemaal recht. Een opluchting voor de Nederlandse keuzeheer van United, want het kanon van Cristiano Ronaldo bleef ook vandaag stil.



De Portugees worstelde met zichzelf. Een vrije trap belandde in de tribune, individuele acties mislukten en zelfs een kans van erg dicht bij knalde hij tegen de paal.

Toch was er nog een klein lichtpuntje in de wedstrijd van Ronaldo. Hij leverde met een voorzet-schot de assist voor de 1-3 van Rashford, maar zelf scoren... Dat lukte niet.



In de slotfase bracht Omonia nog wat spanning in de wedstrijd, maar United hield de overwinning vast en wipt naar de tweede plek in groep E.