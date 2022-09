Handspel en penalty nekken Manchester United tegen Sociedad

Voetbal was vanavond bijzaak in Groot-Brittannië. Het overlijden van de Queen overschaduwde ook het duel tussen Manchester United en Real Sociedad volledig. Voor de aftrap was er onder meer een beklijvende minuut stilte. Ook de match fleurde de fans van de thuisploeg niet op, want Real Sociedad won verrassend op 0-1. Bekijk hieronder de penalty die de partij besliste.