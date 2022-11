Union speelt ongeslagen status in Europa League kwijt na nederlaag tegen Duitse naamgenoot

Union - Union Berlin in een notendop:

Vroege goal zet Union Berlin in zetel

Voor Union was de wedstrijd tegen de leider in de Bundesliga eerder een galamatch dan een wedstrijd waar echt iets op het spel stond. De Brusselaars waren voor vanavond al zeker van groepswinst.



Union Berlin had nog wat om voor te spelen, namelijk de tweede plaats in groep D. Bij een zege in Leuven was het altijd zeker van overwintering in de Europa League.



En die boodschap had trainer Fischer duidelijk overgebracht naar zijn manschappen. De eerste kans in minuut 7 was meteen raak: Sven Michel bedankte voor zijn basisplaats met een mooi doelpunt. De voorzet van Becker buitenkant voet was al even mooi.



Het bleek een zeldzaam moment van schoonheid in de eerste helft. De organisatie en het bitsige spel van de Duitsers verhinderden goed voetbal van Union. De grootste kans voor rust was - vanuit buitenspel - voor Adingra , maar hij kon niet scoren.