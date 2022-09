BEKIJK: Droomdebuut voor invaller Michy Batshuayi met winning goal in 93e minuut

Bekijk de winner van Michy Batshuayi

Droomdebuut

Nog geen week geleden waande Michy Batshuayi zich bij Nottingham Forest, maar door administratief gedoe viel de transfer in het water vlak voor het einde van de transferperiode.

Fenerbahçe wierp de Belgische goaltjesdief een reddingsboei. Amper 2 dagen geleden werd hij voorgesteld bij de Turkse club.



Tegen Dinamo Kiev mocht Batshuayi voor het eerst de geel-blauwe kleuren dragen. Hij kwam na 69 minuten João Pedro vervangen, kort nadat Dinamo Kiev gelijk had gemaakt.



En Batshuayi deed wat hij bijna overal doet waar hij een kans krijgt: scoren. In de 93e minuut kon hij een doorgekopte bal op acrobatische wijze hoog in het doel ranselen. Een droomdebuut!