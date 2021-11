Racing Genk houdt zijn kaarten op zak in Europa na gelijkspel tegen Dinamo Zagreb

Alles kan nog voor Racing Genk: 2e, 3e of 4e in zijn poule. Na het gelijkspel op bezoek bij Dinamo Zagreb zal de slotspeeldag doorslaggevend worden. De Limburgers kwamen ongelukkig op achterstand in Kroatië, maar Ugbo scoorde kort voor rust de 1-1. In de slotfase lieten Bongonda en Preciado kansen op een gouden driepunter liggen.