Paul Onuachu verlost Racing Genk in de extra tijd tegen Rapid Wien

Na de opdoffer tegen Union in de competitie deed deze late zege in Wenen extra veel deugd bij Racing Genk-trainer John van den Brom. "Zondag was er veel telerustelling, nu net het omgekeerde."

"Maar ik vind op basis van de hele wedstrijd wel dat we verdiend gewonnen hebben. Het is jammer dat de eerste goal afgekeurd werd, maar we zijn blijven spelen om deze wedstrijd te winnen. Het ging moeilijk, maar het belangrijkste is de overwinning."

Waarom kwam Genk zo moeilijk in zijn spel? "Dat lag vooral aan onszelf", vindt Van den Brom. "We maakten verkeerde keuzes en het was zwaar door de warmte. De tweede helft lukte het veel beter en waren we wel gevaarlijk."

Zondag wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd: de Limburgse derby tegen STVV. "Ik zal moeten roteren, want dit houden we niet vol."