Nakend vaderschap bevrijdt Mertens: hij maakt 1e goal (een panenka!) in een halfjaar

Napoli had nog niet veel laten zien in deze Europa League. Een overwinning tegen concurrent was dan ook een must, maar de Polen kwamen wel op voorsprong door Emreli.

Na de rust kantelde het helemaal, met 2 penalty's. De eerste werd door Zielinski omgezet, de tweede door zijn vervanger Mertens. Die stond nog maar net op het veld, maar had wel het lef om een panenka te trappen.

Voor Mertens is het zijn eerste goal van het seizoen en zelfs zijn eerste goal sinds een treffer in een 5-2-zege tegen Lazio, op 22 april. Hij vierde zijn goal door een bolle buik uit te beelden. Een paar dagen geleden kondigde hij nog aan dat hij samen met zijn vriendin Kat een kindje verwacht.