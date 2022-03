Barcelona bibbert in Galatasaray, maar stoot door na treffers Pedri en Aubameyang

"The Winner Takes It All" mag op de playlist van nieuwe sponsor Spotify. Barcelona toonde zich in Istanbul wél efficiënt.

In tegenstelling tot de heenmatch schoten Pedri en Aubamayang raak voor de Spanjaarden. Dat was ook nodig, want Marcao had Galatasaray virtueel naar de kwartfinales getrapt door de score te openen.

Barça toonde veerkracht door via Pedri snel de gelijkmaker te vinden. Na rust bewees nieuwkomer Aubameyang nog maar eens zijn waarde door in de rebound voor de beslissende 1-2 te zorgen.

De heropleving onder trainer Xavi lijkt compleet. In de laatste 12 wedstrijden onder de Spanjaard won Barça 8 keer en speelde het 4 keer gelijk. Zondag moet de bevestiging volgen in de Clasico tegen Real.