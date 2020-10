Comedy Capers in Kopenhagen: Andrijasevic helpt AA Gent met slapstickgoal

Om in pot 1 te belanden moest AA Gent hopen dat een hoger gerangschikte club op de UEFA-ranking zou falen in de laatste voorronde van de Europa League. En dat gebeurde ook, want met Sporting, Bazel en Kopenhagen struikelden liefst 3 clubs met een betere UEFA-coëfficient dan Gent.

Kopenhagen verloor op eigen veld van Rijeka uit Kroatië en de uitschakeling van de Denen had ook een Gents tintje. Het was immers Gent-huurling Franko Andrijasevic die een voet had in de enige goal van de wedstrijd.

Bij het doelpunt van Rijeka zou een lachband overigens niet misstaan, want de 0-1 was pure slapstick: nadat een Kopenhagen-verdediger zijn eigen ploegmaat onderuit gemaaid had, pegelde Andrijasevic de bal tegen de lat, die vervolgens via een andere Kopenhagen-speler in doel belandde. Ook schaakgrootmeester Magnus Carlsen kon er smakelijk om lachen.