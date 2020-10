Ongelukkig Charleroi strandt op zucht van groepsfase Europa League

90+5' tweede helft, minuut 95. EINDE: Charleroi ligt eruit. Geen groepsfase voor Charleroi. Het zat gewoon niet mee voor de competitieleider in België. Lech Poznan kon ook rekenen op een sterke doelman. . EINDE: Charleroi ligt eruit Geen groepsfase voor Charleroi. Het zat gewoon niet mee voor de competitieleider in België. Lech Poznan kon ook rekenen op een sterke doelman.

90+4' tweede helft, minuut 94. Zwayer fluit voor buitenspel en hiermee heeft Charleroi zijn laatste kans verkeken. . Zwayer fluit voor buitenspel en hiermee heeft Charleroi zijn laatste kans verkeken.

90+4' tweede helft, minuut 94. Charleroi blijft ballen in het strafschopgebied pompen. Zonder succes. . Charleroi blijft ballen in het strafschopgebied pompen. Zonder succes.

90+3' tweede helft, minuut 93. Frustraties van zijn collega's, want Henen schiet te opportunistisch vanaf grote afstand, zonder oog te hebben voor zijn ploegmaats. . Frustraties van zijn collega's, want Henen schiet te opportunistisch vanaf grote afstand, zonder oog te hebben voor zijn ploegmaats.

90+2' tweede helft, minuut 92. Misser van Kaminski . Kaminski mag alleen op doel afstormen. Diagne maakt het hem nog moeilijk, maar Kaminski slalomt toch om Penneteau... om vervolgens te struikelen. . Misser van Kaminski Kaminski mag alleen op doel afstormen. Diagne maakt het hem nog moeilijk, maar Kaminski slalomt toch om Penneteau... om vervolgens te struikelen.

90+1' Gele kaart voor Shamar Nicholson van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 91 Shamar Nicholson Charleroi

90' Toegevoegde tijd. Charleroi krijgt nog 5 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Charleroi krijgt nog 5 minuten extra tijd.

90' tweede helft, minuut 90. Regen. Intussen is het ongenadig hard beginnen te regenen boven Charleroi. . Regen Intussen is het ongenadig hard beginnen te regenen boven Charleroi.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Charleroi, Lucas Ribeiro Costa erin, Marco Ilaimaharitra eruit wissel Marco Ilaimaharitra Lucas Ribeiro Costa

88' tweede helft, minuut 88. Nicholson gaat te stevig in op Skoras, die natuurlijk blijft liggen. Weer tijd gewonnen voor Lech Poznan. . Nicholson gaat te stevig in op Skoras, die natuurlijk blijft liggen. Weer tijd gewonnen voor Lech Poznan.

88' Redding. Bednarek pakt nog maar eens uit met een geweldige save. Henen besluit vanuit een schuine hoek nog op doel. De Poolse doelman had het in de smiezen. . tweede helft, minuut 88. Redding Bednarek pakt nog maar eens uit met een geweldige save. Henen besluit vanuit een schuine hoek nog op doel. De Poolse doelman had het in de smiezen.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Lech Poznan, Filip Marchwinski erin, Mikael Ishak eruit wissel Mikael Ishak Filip Marchwinski

87' tweede helft, minuut 87. Lech Poznan speelt het spel uiteraard uitgekookt, uiteraard met het nodige tijdrekken. . Lech Poznan speelt het spel uiteraard uitgekookt, uiteraard met het nodige tijdrekken.

85' tweede helft, minuut 85. De volleys van Fall komen er vandaag niet uit. Deze keer wordt hij aangespeeld door Henen, maar hij trapt de bal een meter voor hem tegen de grond. Door die bots kan Bednarek simpel vangen. . De volleys van Fall komen er vandaag niet uit. Deze keer wordt hij aangespeeld door Henen, maar hij trapt de bal een meter voor hem tegen de grond. Door die bots kan Bednarek simpel vangen.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Charleroi, David Henen erin, Steeven Willems eruit wissel Steeven Willems David Henen

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Henen voor Willems. Belhocine wisselt dan toch iets aanvallender, met Henen voor de lichtgeblesseerde Willems. . Henen voor Willems Belhocine wisselt dan toch iets aanvallender, met Henen voor de lichtgeblesseerde Willems.

82' 2 keer Dessoleil. Het geluk dat Lech Poznan had, heeft Charleroi niet. Eerst eindigt zijn afgeweken afstandsschot net aan de verkeerde kant van de paal en daarna kopt de aanvoerder op de lat. Het is al de 3e keer dat Charleroi het doelkader raakt. . tweede helft, minuut 82. 2 keer Dessoleil Het geluk dat Lech Poznan had, heeft Charleroi niet. Eerst eindigt zijn afgeweken afstandsschot net aan de verkeerde kant van de paal en daarna kopt de aanvoerder op de lat. Het is al de 3e keer dat Charleroi het doelkader raakt.

80' tweede helft, minuut 80. Karim Belhocine gaat helemaal door het lint en gaat zelfs in discussie met Lech-doelman Bednarek. De Charleroi-coach kan het tijdrekken van de Polen niet echt smaken. . Karim Belhocine gaat helemaal door het lint en gaat zelfs in discussie met Lech-doelman Bednarek. De Charleroi-coach kan het tijdrekken van de Polen niet echt smaken.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Lech Poznan, Thomas Rogne erin, Daniel Ramírez eruit wissel Daniel Ramírez Thomas Rogne

78' Redding. Bijna slaat Charleroi twee vliegen in één klap. De vrijschop van Rezaei gaat voorbij de muur. Bednarek werpt zich op de bal en duwt nog net tegen de paal. Lech Poznan ontsnapt, weer pech voor Charleroi. . tweede helft, minuut 78. Redding Bijna slaat Charleroi twee vliegen in één klap. De vrijschop van Rezaei gaat voorbij de muur. Bednarek werpt zich op de bal en duwt nog net tegen de paal. Lech Poznan ontsnapt, weer pech voor Charleroi.

78' Tweede gele kaart voor Lubomír Šatka van Lech Poznan tijdens tweede helft, minuut 78 Lubomír Šatka Lech Poznan

77' tweede helft, minuut 77. Rood voor Satka! Aanvoerder Satka laat zijn ploeg in de steek. Hij gaat op de hakken van Rezaei staan en krijgt een tweede gele kaart. Charleroi mag het slotkwartier tegen tien spelers afwerken. . Rood voor Satka! Aanvoerder Satka laat zijn ploeg in de steek. Hij gaat op de hakken van Rezaei staan en krijgt een tweede gele kaart. Charleroi mag het slotkwartier tegen tien spelers afwerken.

75' tweede helft, minuut 75. Het betere werk wordt ons nu aangeboden door Lech Poznan. Belhocine denkt nog niet aan tactisch bijsturen. . Het betere werk wordt ons nu aangeboden door Lech Poznan. Belhocine denkt nog niet aan tactisch bijsturen.

72' tweede helft, minuut 72. Charleroi is het momentum kwijt. Heeft het te vroeg gepiekt? . Charleroi is het momentum kwijt. Heeft het te vroeg gepiekt?

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Lech Poznan, Michal Skóras erin, Vasyl Kravets eruit wissel Vasyl Kravets Michal Skóras

70' tweede helft, minuut 70. Goaltjesdief Ishak is nog niet veel in het stuk voorgekomen. Met de wenkende kans die hij hier krijgt, had hij meer kunnen doen, ook al had hij zeker geen vrije baan. . Goaltjesdief Ishak is nog niet veel in het stuk voorgekomen. Met de wenkende kans die hij hier krijgt, had hij meer kunnen doen, ook al had hij zeker geen vrije baan.

68' tweede helft, minuut 68. Ook nog eens Lech Poznan. Bijna wordt Charleroi een 3e keer gekruisigd met een afstandsschot. Kaminski stuurt een torpedo af richting de kruising, maar hij had blijkbaar niet de juiste coördinaten ingegeven. Toch scheelde het niet veel. . Ook nog eens Lech Poznan Bijna wordt Charleroi een 3e keer gekruisigd met een afstandsschot. Kaminski stuurt een torpedo af richting de kruising, maar hij had blijkbaar niet de juiste coördinaten ingegeven. Toch scheelde het niet veel.

63' tweede helft, minuut 63. Fall is even het overzicht - of was het het noorden? - kwijt. Hij duikt opnieuw op het juiste moment op in de box, maar twijfelt tussen een voorzet en een schot. Het gevolg is een bijna lachwekkend balletje. . Fall is even het overzicht - of was het het noorden? - kwijt. Hij duikt opnieuw op het juiste moment op in de box, maar twijfelt tussen een voorzet en een schot. Het gevolg is een bijna lachwekkend balletje.

61' tweede helft, minuut 61. Het is al een tijdje eenrichtingsverkeer, wat hoopvol is voor de fans van Charleroi en van het Belgische voetbal in algemene zin. . Het is al een tijdje eenrichtingsverkeer, wat hoopvol is voor de fans van Charleroi en van het Belgische voetbal in algemene zin.

61' tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60. Een heerlijke voorzet vanaf links van Kayembe vindt de vrijstaande Fall in het strafschopgebied. Zonder veel nadenken schiet hij over. . Een heerlijke voorzet vanaf links van Kayembe vindt de vrijstaande Fall in het strafschopgebied. Zonder veel nadenken schiet hij over.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Charleroi, Modou Diagne erin, Maxime Busi eruit wissel Maxime Busi Modou Diagne

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

57' tweede helft, minuut 57. Vuurwerk. We krijgen niet alleen vuurwerk op het veld te zien, maar ook ernaast. Enkele supporters hebben zich blijkbaar rond het stadion verzameld en steken vuurwerk af na de goal van Fall. Wat zal dat geven als Charleroi zich nog plaatst? . Vuurwerk We krijgen niet alleen vuurwerk op het veld te zien, maar ook ernaast. Enkele supporters hebben zich blijkbaar rond het stadion verzameld en steken vuurwerk af na de goal van Fall. Wat zal dat geven als Charleroi zich nog plaatst?

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Mamadou Fall van Charleroi. 1, 2. goal Charleroi Lech Poznan einde 1 2

55' tweede helft, minuut 55. GOAL: Fall met de goal van de hoop! Charleroi geeft het nog niet op. Fall krijgt de bal in de 16, draait snel om zijn as en hamert het leer in doel. . GOAL: Fall met de goal van de hoop! Charleroi geeft het nog niet op. Fall krijgt de bal in de 16, draait snel om zijn as en hamert het leer in doel.

55' tweede helft, minuut 55.

53' tweede helft, minuut 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

51' Blessure. Maxime Busi kan niet meer voort, een nieuwe tegenvaller voor Charleroi. . tweede helft, minuut 51. Blessure Maxime Busi kan niet meer voort, een nieuwe tegenvaller voor Charleroi.

51' Gele kaart voor Lubomír Šatka van Lech Poznan tijdens tweede helft, minuut 51 Lubomír Šatka Lech Poznan

50' Rezaei mist! Bednarek redt de strafschop van Rezaei, die wel hard trapte, maar niet precies genoeg. Een mokerslag voor Charleroi. . tweede helft, minuut 50. Rezaei mist! Bednarek redt de strafschop van Rezaei, die wel hard trapte, maar niet precies genoeg. Een mokerslag voor Charleroi.

49' tweede helft, minuut 49. Penalty voor Charleroi! Fall lijkt nogal opzichtig een penalty te versieren. Scheidsrechter Zwayer vindt zijn sierduik toch voldoende voor een strafschop. Een gouden kans op een goal. . Penalty voor Charleroi! Fall lijkt nogal opzichtig een penalty te versieren. Scheidsrechter Zwayer vindt zijn sierduik toch voldoende voor een strafschop. Een gouden kans op een goal.

47' tweede helft, minuut 47. Bijna 0-3. De snelle goal komt er bijna, maar dan wel voor Lech Poznan. Kayembe staat alleen tegen twee Polen, maar lost het briljant op, door eerst de ene aan de praat te houden en vervolgens de andere weg te drijven. . Bijna 0-3 De snelle goal komt er bijna, maar dan wel voor Lech Poznan. Kayembe staat alleen tegen twee Polen, maar lost het briljant op, door eerst de ene aan de praat te houden en vervolgens de andere weg te drijven.

46' tweede helft, minuut 46. Lech Poznan zet de tweede helft in gang. Charleroi heeft nog 45 minuten voor minstens 2 goals. Geen wissels in ieder geval. . Lech Poznan zet de tweede helft in gang. Charleroi heeft nog 45 minuten voor minstens 2 goals. Geen wissels in ieder geval.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 0-2. Een dramatisch verlopen eerste helft voor Charleroi. De Polen gaan met een goed gevoel de kleedkamer in, de thuisploeg zal balen. . Rust: 0-2 Een dramatisch verlopen eerste helft voor Charleroi. De Polen gaan met een goed gevoel de kleedkamer in, de thuisploeg zal balen.

45' eerste helft, minuut 45. Een schotje van Kayembe, eerder een mislukte voorzet, lijkt het laatste wapenfeit van de eerste helft. Voor het eerst dit seizoen zal Charleroi vol voor de aanval moeten gaan. . Een schotje van Kayembe, eerder een mislukte voorzet, lijkt het laatste wapenfeit van de eerste helft. Voor het eerst dit seizoen zal Charleroi vol voor de aanval moeten gaan.

43' eerste helft, minuut 43.

43' eerste helft, minuut 43. Karim Belhocine zit wat beteuterd op zijn stoeltje. Charleroi is minstens de evenknie van Lech Poznan, maar staat wel 0-2 in het krijt. De droom van de groepsfase is plots ver weg. . Karim Belhocine zit wat beteuterd op zijn stoeltje. Charleroi is minstens de evenknie van Lech Poznan, maar staat wel 0-2 in het krijt. De droom van de groepsfase is plots ver weg.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Tymoteusz Puchacz van Lech Poznan. 0, 2. goal Charleroi Lech Poznan einde 0 2

40' eerste helft, minuut 40. GOAL: Poznan weer vanaf afstand. Poznan verdubbelt de voorsprong, opnieuw met een afstandsschot. Puchacz haalt van heel ver uit, na inleidend balverlies van Ilaimaharitra. Penneteau ziet er niet lekker uit bij het weliswaar botsende schot. . GOAL: Poznan weer vanaf afstand Poznan verdubbelt de voorsprong, opnieuw met een afstandsschot. Puchacz haalt van heel ver uit, na inleidend balverlies van Ilaimaharitra. Penneteau ziet er niet lekker uit bij het weliswaar botsende schot.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Fall over doel. Gholizadeh zorgt eerst voor een komisch moment door een voorzet vanaf links met een retro mijlenver van doel te trappen. In de herneming komt de bal voor Fall, die onbesuisd overschiet. Charleroi dringt aan, maar wil iets te veel forceren. . Fall over doel Gholizadeh zorgt eerst voor een komisch moment door een voorzet vanaf links met een retro mijlenver van doel te trappen. In de herneming komt de bal voor Fall, die onbesuisd overschiet. Charleroi dringt aan, maar wil iets te veel forceren.

36' Op de paal! Charleroi maakt bijna gelijk. Gholizadeh duikt op het juiste moment op in de 16 om zijn knikker tegen een cross vanaf links te zetten. Hij kan net niet genoeg richten, waardoor hij de paal raakt en niet het doelnet. Gholizadeh schreeuwt zijn frustraties uit. . eerste helft, minuut 36. Op de paal! Charleroi maakt bijna gelijk. Gholizadeh duikt op het juiste moment op in de 16 om zijn knikker tegen een cross vanaf links te zetten. Hij kan net niet genoeg richten, waardoor hij de paal raakt en niet het doelnet. Gholizadeh schreeuwt zijn frustraties uit.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Daniel Ramírez van Lech Poznan. 0, 1. goal Charleroi Lech Poznan einde 0 1

33' eerste helft, minuut 33. GOAL: Poznan met een gelukje. Lech Poznan komt met geluk op voorsprong. Dani Ramirez schiet vanaf zo'n 20 meter. De bal ketst af op een Charleroi-verdediger, terwijl Penneteau al een hoek had gekozen. Een lullige tegengoal. . GOAL: Poznan met een gelukje Lech Poznan komt met geluk op voorsprong. Dani Ramirez schiet vanaf zo'n 20 meter. De bal ketst af op een Charleroi-verdediger, terwijl Penneteau al een hoek had gekozen. Een lullige tegengoal.

32' eerste helft, minuut 32. Geel voor Ramirez. De Spanjaard Dani Ramirez, een jeugdproduct van Real Madrid, maakt zich razend kwaad na een vermeende overtreding. Ramirez gooit zijn schoen zelfs driftig tegen de grond. Zwayer geeft het met een lachje erbij geel. . Geel voor Ramirez De Spanjaard Dani Ramirez, een jeugdproduct van Real Madrid, maakt zich razend kwaad na een vermeende overtreding. Ramirez gooit zijn schoen zelfs driftig tegen de grond. Zwayer geeft het met een lachje erbij geel.

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. Charleroi spint zijn eerste hoekschop lang uit. Morioka vindt uiteindelijk Dessoleil, die zijn kopbal niet gekadreerd krijgt. . Charleroi spint zijn eerste hoekschop lang uit. Morioka vindt uiteindelijk Dessoleil, die zijn kopbal niet gekadreerd krijgt.

28' eerste helft, minuut 28. Opnieuw wringt de voorhoede van Charleroi, in dit geval Fall, een mooie voorzet de nek om. Als de thuisploeg die plooi kan gladstrijken, kan het hier nog wat worden. . Opnieuw wringt de voorhoede van Charleroi, in dit geval Fall, een mooie voorzet de nek om. Als de thuisploeg die plooi kan gladstrijken, kan het hier nog wat worden.

25' eerste helft, minuut 25. Zoekende Rezaei . Rezaei speelt voorlopig een ongelukkige match. Nicholson steekt de bal goed door, maar de controle van Rezaei laat hem in de steek. . Zoekende Rezaei Rezaei speelt voorlopig een ongelukkige match. Nicholson steekt de bal goed door, maar de controle van Rezaei laat hem in de steek.

23' eerste helft, minuut 23. Het is duidelijk dat Charleroi dit Lech Poznan moet aankunnen, maar dan moet het ook zijn niveau wat opkrikken. Er blijft veel afval in het spel, aan beide kanten. . Het is duidelijk dat Charleroi dit Lech Poznan moet aankunnen, maar dan moet het ook zijn niveau wat opkrikken. Er blijft veel afval in het spel, aan beide kanten.

21' Gele kaart voor Kaveh Rezaei van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 21 Kaveh Rezaei Charleroi

20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Rezaei. Kaveh Rezaei gaat als eerste in het boekje van Zwayer, een topscheidsrechter overigens. Hij ging op de enkels van zijn bewaker staan. . Geel voor Rezaei Kaveh Rezaei gaat als eerste in het boekje van Zwayer, een topscheidsrechter overigens. Hij ging op de enkels van zijn bewaker staan.

18' eerste helft, minuut 18. Vlam van Nicholson. Een voorzet van Busi wordt door de Lech-verdediging verkeerd ingeschat. De bal botst hoog op voor Nicholson. Hij knalt in één tijd naar de verste paal. Bednarek stond aan de grond genageld, maar kan opgelucht ademhalen, want de bal gaat er gewoon naast. . Vlam van Nicholson Een voorzet van Busi wordt door de Lech-verdediging verkeerd ingeschat. De bal botst hoog op voor Nicholson. Hij knalt in één tijd naar de verste paal. Bednarek stond aan de grond genageld, maar kan opgelucht ademhalen, want de bal gaat er gewoon naast.

17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Lech Poznan is een ploeg die het vooral van haar aanvallende kracht moet hebben. Dat zou Charleroi goed moeten uitkomen. Bert Sterckx (Sporza). Lech Poznan is een ploeg die het vooral van haar aanvallende kracht moet hebben. Dat zou Charleroi goed moeten uitkomen. Bert Sterckx (Sporza)

15' eerste helft, minuut 15. De eerste 15 minuten waren niet echt een interessant kijkstuk. Charleroi beseft dat het wellicht het meeste kans heeft op de counter. Er wordt dan ook geen druk gezet op de defensie van Lech Poznan. . De eerste 15 minuten waren niet echt een interessant kijkstuk. Charleroi beseft dat het wellicht het meeste kans heeft op de counter. Er wordt dan ook geen druk gezet op de defensie van Lech Poznan.

10' eerste helft, minuut 10. Fall net naast. De eerste kans uit de match is toch voor Charleroi. Fall wordt wat laat aangevallen. Hij plant zijn linker tegen de bal en die gaat een halve meter naast de paal. . Fall net naast De eerste kans uit de match is toch voor Charleroi. Fall wordt wat laat aangevallen. Hij plant zijn linker tegen de bal en die gaat een halve meter naast de paal.

9' eerste helft, minuut 9. Sportieve Ishak. Bij Lech Poznan denken ze aan een penalty wanneer Ishak neergaat in het strafschopgebied. De Zweed geeft meteen aan dat het geen fout was. Een sportief gebaar van de Lech-spits. . Sportieve Ishak Bij Lech Poznan denken ze aan een penalty wanneer Ishak neergaat in het strafschopgebied. De Zweed geeft meteen aan dat het geen fout was. Een sportief gebaar van de Lech-spits.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. De openingsfase is toch voor Lech Poznan, zonder dat ze daarom Penneteau al in verlegenheid konden brengen. Ook een vrije trap zorgt niet voor Pools gevaar. . De openingsfase is toch voor Lech Poznan, zonder dat ze daarom Penneteau al in verlegenheid konden brengen. Ook een vrije trap zorgt niet voor Pools gevaar.

5' eerste helft, minuut 5. Een paar slordigheden van Charleroi, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Voorlopig wordt dat nog niet afgestraft. . Een paar slordigheden van Charleroi, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Voorlopig wordt dat nog niet afgestraft.

3' eerste helft, minuut 3. Zoals verwacht geen stormloop van Charleroi, maar ook Lech Poznan kijkt eerst nog even de kat uit de boom. . Zoals verwacht geen stormloop van Charleroi, maar ook Lech Poznan kijkt eerst nog even de kat uit de boom.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Stipt om 19u - de spelers moesten zelfs nog lange tijd wachten - wordt de aftrap gegeven. . Aftrap Stipt om 19u - de spelers moesten zelfs nog lange tijd wachten - wordt de aftrap gegeven.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:55 vooraf, 18 uur 55. De spelers komen goed op tijd het veld op. We doen het nog altijd zonder fans, dus van een echt thuisvoordeel is niet echt sprake voor Charleroi. . De spelers komen goed op tijd het veld op. We doen het nog altijd zonder fans, dus van een echt thuisvoordeel is niet echt sprake voor Charleroi.



18:50 vooraf, 18 uur 50. Hoe geraakte Lech Poznan hier? Terwijl Charleroi nog maar zijn 2e Europese match speelt dit seizoen is het voor Lech Poznan al de vierde match is. De Polen schakelden achtereenvolgens Valmieras uit Letland uit (3-0), Hammarby uit Zweden (0-3) en Apollon Limasol uit Cyprus (0-5). Een indrukwekkend parcours, waarin het 11 keer scoorde en geen enkel doelpunt incasseerde. . Hoe geraakte Lech Poznan hier? Terwijl Charleroi nog maar zijn 2e Europese match speelt dit seizoen is het voor Lech Poznan al de vierde match is. De Polen schakelden achtereenvolgens Valmieras uit Letland uit (3-0), Hammarby uit Zweden (0-3) en Apollon Limasol uit Cyprus (0-5). Een indrukwekkend parcours, waarin het 11 keer scoorde en geen enkel doelpunt incasseerde.

18:45 vooraf, 18 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:27 vooraf, 18 uur 27. Geen Gillet in de basis, wel Nicholson. In vergelijking met het competitieduel van vorig weekend tegen Moeskroen heeft coach Karim Belhocine twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basisploeg. Achterin komt Steeven Willems in de ploeg voor Modou Diagne , op het middenveld verdwijnt Guillaume Gillet u it het team ten voordele van Shamar Nicholson , waardoor Belhocine met twee diepe spitsen kan spelen. De Jamaicaan krijgt voorin natuurlijk Kaveh Rezaei naast zich. . Geen Gillet in de basis, wel Nicholson In vergelijking met het competitieduel van vorig weekend tegen Moeskroen heeft coach Karim Belhocine twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basisploeg. Achterin komt Steeven Willems in de ploeg voor Modou Diagne, op het middenveld verdwijnt Guillaume Gillet uit het team ten voordele van Shamar Nicholson, waardoor Belhocine met twee diepe spitsen kan spelen. De Jamaicaan krijgt voorin natuurlijk Kaveh Rezaei naast zich.

18:26 De basiself van Charleroi:. vooraf, 18 uur 26. De basiself van Charleroi: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:35 vooraf, 11 uur 35. Lech Poznan is vice-kampioen van Polen. Lech Poznan staat momenteel pas 9e in de Poolse competitie. De vorm is niet schitterend, want van de vier gespeelde competitiematchen won het maar een. Twee keer speelde het gelijk en een keer werd verloren. In de voorrondes van de Europa League won het wel twee keer vlot. Met 3-0 van Hammarby en met 5-0 van Apollon. . Lech Poznan is vice-kampioen van Polen Lech Poznan staat momenteel pas 9e in de Poolse competitie. De vorm is niet schitterend, want van de vier gespeelde competitiematchen won het maar een. Twee keer speelde het gelijk en een keer werd verloren. In de voorrondes van de Europa League won het wel twee keer vlot. Met 3-0 van Hammarby en met 5-0 van Apollon.



11:30 vooraf, 11 uur 30. De groep is zich bewust van het belang van deze match en wil geschiedenis schrijven. Het zou ook voor veel spelers historisch zijn, want vele speelden nog nooit in een Europese groepsfase. Karim Belhocine. De groep is zich bewust van het belang van deze match en wil geschiedenis schrijven. Het zou ook voor veel spelers historisch zijn, want vele speelden nog nooit in een Europese groepsfase. Karim Belhocine

11:25 vooraf, 11 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:25 - Vooraf Vooraf, 11 uur 25

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Lech Poznan. Filip Bednarek, Alan Czerwinski, Lubomír Šatka, Djordje Crnomarkovic, Vasyl Kravets, Tymoteusz Puchacz, Pedro Tiba, Daniel Ramírez, Jakub Moder, Jakub Kaminski, Mikael Ishak Opstelling Lech Poznan Mikael Ishak, Jakub Kaminski, Jakub Moder, Daniel Ramírez, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Vasyl Kravets, Djordje Crnomarkovic, Lubomír Šatka, Alan Czerwinski, Filip Bednarek