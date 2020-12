Nog meer schaamrood: Gent slikt 5e nederlaag op een rij in de Europa League

Invaller Odjidja mag niet spelen van ref

Opvallend nieuwtje voor de match: Vadis Odjidja - voorzien in de basis - was geblesseerd geraakt tijdens de opwarming en ging in de tribune plaatsnemen. Dorsch startte in zijn plaats.

Gent was hongerig en wou proeven van die 1e zege in de groepsfase. Met Bukari kwam het 2 keer ruiken aan de openingsgoal, maar de bezoekende doelman stond telkens in de weg.

Even voorbij het halfuur was het bingo voor Slovan Liberec. Kamso Mara werd moederziel alleen gelaten voor doel. Zijn trap ging dankzij het achterwerk van Arslanagic binnen.

Bolat hield de Tsjechen kort na de koffie eerst nog van de 0-2 met een uitstekende redding. Maar Yusuf Helal was goed gevolgd om binnen te tikken.

Jaremtsjoek bezorgde Gent op het uur wat het verdiende: met zijn linker joeg hij een uitstekende pass van Dorsch in doel.

Een kwartier voor tijd kwam Odjidja dan toch het veld op in de plaats van Kums. Maar de scheidsrechter verbood Odjidja om te spelen en Kums - die al weggewandeld was - moest het veld weer op. Aan de eindstand veranderde niets meer.