Hoffenheim legt de pijnpunten van vertrouwenloos Gent bloot

Gent - Hoffenheim kort samengevat:

Hoffenheim duwt Gent nog wat dieper in de put

Gent-coach Wim De Decker had goeie dingen gezien in de nederlaag tegen Genk, maar daar was tegen Hoffenheim weinig van te merken. Gent toonde weinig drang naar voren en was te slordig in de zone van de waarheid.

Jaremtsjoek kreeg nochtans een unieke mogelijkheid om Gent op voorsprong te brengen, maar hij miste een strafschop.



Dat liet Hoffenheim niet liggen: Belfodil zette zijn penalty feilloos om. Gent kon geen vuist maken en had enkele reddingen van Roef nodig om in de match te blijven.