Standard behoudt dankzij late goal waterkansje op Europese lente

Standard - Lech Poznan in een notendop:

Oulare zorgt voor valse noot na sterke 1e helft

0 punten na 3 speeldagen in de Europa League, bij Standard beseften ze ook wel dat er al een klein mirakel nodig was om nog Europees te overwinteren. Winst tegen Lech Poznan was sowieso een must, al was het maar om het blazoen én de Belgische UEFA-coëfficiënt op te poetsen.

Raskin gaf meteen het goede voorbeeld, maar zijn afstandsschot miste precisie. Dat werd zowat de rode draad in het enthousiaste begin van de thuisploeg. In de zone van de waarheid was Standard niet zorgvuldig genoeg.

Pas na ruim een kwartier dwong Standard zijn eerste echte doelkans af. Lestienne legde de bal perfect af voor de inlopende Fai, maar die besloot van dichtbij op Bednarek. Iets voor het halfuur zorgde Lestienne weer voor gevaar. Zijn voorzet werd in één tijd knap verlengd door Oulare, Bednarek voorkwam opnieuw de 1-0.

Kort voor de rust kwam Lestienne zélf dicht bij de openingstreffer op een indraaiende voorzet van Gavory, maar hij was net te laat om de bal binnen te tikken. De verdiende voorsprong bleef uit voor Standard en net voor de pauze volgde de anticlimax. Oulare gebruikte zijn elleboog in een luchtduel: tweede geel voor de spits en Standard plots met z’n tienen.