Nu al over and out? Standard loopt tegen derde Europese nederlaag aan

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Het zit erop in Polen. Standard kwam eigenlijk nooit in de buurt van de zege vanavond. Het verliest kansloos met 3-1 van Lech Poznan en blijft troosteloos laatste in zijn groep van de Europa League met 0 op 9.

90+4' tweede helft, minuut 94. Deze wedstrijd is een ontgoocheling geworden voor Standard. De vormcurve gaat pijlsnel naar beneden. Bert Sterckx op Radio 1.

89' Gele kaart voor Karlo Muhar van Lech Poznan tijdens tweede helft, minuut 89 Karlo Muhar Lech Poznan

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Standard, Joachim Carcela-Gonzalez erin, Gojko Cimirot eruit wissel Gojko Cimirot Joachim Carcela-Gonzalez

86' tweede helft, minuut 86. Standard probeert nog wel, maar het is telkens net niet. Na de rust kwam het eigenlijk niet tot een uitgespeelde doelkans. Dan kan je ook niet winnen.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Lech Poznan, Nika Kacharava erin, Mikael Ishak eruit wissel Mikael Ishak Nika Kacharava

83' tweede helft, minuut 83. Schotje Boljevic. Bednarek heeft even wat moeite met een schot vanop afstand van Boljevic. Meer is het ook niet.

83' tweede helft, minuut 83. Boljevic verrast Bednarek ei zo na . Boljevic verrast Bednarek ei zo na

83' tweede helft, minuut 83. Ishak, de Man van de Match, gaat naar de kant en krijgt een knuffel van zijn coach. Hij deed Standard vandaag het meeste pijn met twee doelpunten.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Lech Poznan, Mohamad Awad erin, Daniel Ramírez eruit wissel Daniel Ramírez Mohamad Awad

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Lech Poznan, Karlo Muhar erin, Pedro Tiba eruit wissel Pedro Tiba Karlo Muhar

80' tweede helft, minuut 80. Poznan-doelman Bednarek kent een rustige tweede helft. Hij werd na de rust nog niet op de proef gesteld.

78' tweede helft, minuut 78. Bodart met een goede reflex. Bodart met een goede reflex

78' tweede helft, minuut 78. Knappe redding van Bodart. Invaller Kaminski komt oog in oog te staan met Bodart na een knappe combinatie van de thuisploeg. De Standard-doelman doet zijn werk uitstekend!

74' tweede helft, minuut 74. Gevaarljke vrije trap Moder. De wedstrijd is wat aan het doodbloeden. Nog een kwartier op de klok en de beste kansen zijn voor de thuisploeg. Moder mikt een vrije trap maar net naast het doel van Bodart.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Standard, Obbi Oulare erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Obbi Oulare

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Nicolas Raskin eruit wissel Nicolas Raskin Mehdi Carcela-González

71' tweede helft, minuut 71. Standard heeft nog altijd niets gecreëerd in de tweede helft. Bert Sterckx op Radio 1.

70' tweede helft, minuut 70. Voor doelpuntenmaker Lestienne zit de wedstrijd erop. In zijn plaats komt Oularé. Ook Raskin mag gaan rusten voor Carcela.

69' tweede helft, minuut 69. Balikwisha gaat neer in de zestien en kijkt naar de scheidsrechter. Hij lijkt zich vooral te verslikken in zijn dribbel.

68' tweede helft, minuut 68. Bokadi haalt de bal van de lijn. Bokadi haalt de bal van de lijn

68' tweede helft, minuut 68. Oularé en Carcela maken zich in de dug-out klaar om in te vallen. Montanier beseft dat er iets moet veranderen, wil Standard hier nog een punt pakken of meer.

65' Gele kaart voor Noe Dussenne van Standard tijdens tweede helft, minuut 65 Noe Dussenne Standard

63' tweede helft, minuut 63. Bokadi houdt Ishak van de hattrick. De vrije trap die volgt, is gevaarlijk. Een poging van Ishak wordt van de lijn gekeerd door Bokadi. Goed verdedigd!

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Lech Poznan, Jakub Kaminski erin, Filip Marchwinski eruit wissel Filip Marchwinski Jakub Kaminski

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Lech Poznan, Jan Sýkora erin, Michal Skóras eruit wissel Michal Skóras Jan Sýkora

62' tweede helft, minuut 62. Dussenne raakt Tiba in diens edele delen. Geel voor de Standard-verdediger.

61' Pavlovic in duel met Skoras. tweede helft, minuut 61. Pavlovic in duel met Skoras

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Standard, Aleksandar Boljevic erin, Selim Amallah eruit wissel Selim Amallah Aleksandar Boljevic

57' tweede helft, minuut 57. De jonge Siquet heeft er duidelijk wel zin in. Hij probeert het met een dribbel. Ondertussen strompelt Amallah kwaad over de achterlijn, hij wordt vervangen door Boljevic.

56' tweede helft, minuut 56. Op deze manier lukt het duidelijk niet voor Standard. Het versierde nog geen kans in de tweede helft. Bert Sterckx op Radio 1.

56' tweede helft, minuut 56. Ook in Lissabon heeft Rangers ondertussen een derde keer gescoord. De Schotten zijn voorlopig leider in groep D met 9 op 9.

55' tweede helft, minuut 55. Standard kwam na de rust nog niet in de buurt van Poznan-doelman Bednarek. Misschien kunnen Oularé of Carcela daar verandering in brengen? Zij zitten nog op de bank...

54' Gele kaart voor Samuel Bastien van Standard tijdens tweede helft, minuut 54 Samuel Bastien Standard

49' Raskin baalt na de vroege 3-1. tweede helft, minuut 49. Raskin baalt na de vroege 3-1

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Mikael Ishak van Lech Poznan. 3, 1. goal Lech Poznan Standard einde 3 1

48' tweede helft, minuut 48. 3-1 voor Poznan. Amper rolt de bal in Polen en meteen staat het al 3-1. Het is opnieuw Ishak die scoort voor de thuisploeg.

48' tweede helft, minuut 48. De Rouches slapen na de rust en daar is de 3-1. De Rouches slapen na de rust en daar is de 3-1

46' tweede helft, minuut 46. We zijn er opnieuw aan begonnen in Polen. Gavory is tijdens de rust door Montanier uit zijn lijden verlost. Siquet mag aan de tweede helft beginnen in zijn plaats.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:41 rust, 19 uur 41. Vervanging bij Standard, Hugo Siquet erin, Nicolas Gavory eruit wissel Nicolas Gavory Hugo Siquet

45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Na een eerste helft die goed op en neer ging, moet Standard achtervolgen bij de rust: 2-1. Vooral Gavory zag er twee keer niet goed uit bij de tegendoelpunten, Lestienne zorgde met wat geluk voor de aansluitingstreffer.

41' eerste helft, minuut 41. Aan de andere kant zoekt Ramirez zijn linker. Ook zijn vizier staat niet goed afgesteld.

40' eerste helft, minuut 40. Raskin kan trappen, maar mikt op Rogne. De hoekschop die volgt, levert geen gevaar op.

36' eerste helft, minuut 36. Moder mag ver komen met de bal aan de voet van de Standard-verdedigers. Het schot is niet goed geplaatst om Bodart te verontrusten.

36' Lestienne en Dussenne zorgen samen voor de aansluitingstreffer. eerste helft, minuut 36. Lestienne en Dussenne zorgen samen voor de aansluitingstreffer

35' eerste helft, minuut 35. Meevaller voor Standard. Gavory krijgt een uitbrander van de scheidsrechter na een fout op Skoras. Hier ontsnapt de Standard-verdediger want dit had eigenlijk altijd een tweede gele kaart moeten zijn.

33' eerste helft, minuut 33. Schotje Bastien. Standard zit plots veel beter in de wedstrijd. Bastien probeert het van erg ver, maar kraakt zijn schot.

32' eerste helft, minuut 32. Ook in de andere groepsmatch tussen Benfinca en Rangers wordt er vlotjes gescoord. Het staat ondertussen 1-2 voor de Schotten.

31' eerste helft, minuut 31. Het had zomaar gelijk kunnen staan. Dat moet de Rouches toch hoop geven. Peter Vandenbempt op Canvas.

30' eerste helft, minuut 30. Bijna 2-2. Bijna staat het weer helemaal gelijk. Bednarek gaat pijnlijk in de fout in de zestien, maar Standard profiteert niet. Wat een kans op de gelijkmaker.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Maxime Lestienne van Standard. 2, 1. goal Lech Poznan Standard einde 2 1

29' eerste helft, minuut 29. Weer hoop voor Standard. Daar is de aansluitingstreffer. Dussenne mikt vol op de staak, Lestienne is goed gevolgd en duwt de 2-1 over de lijn. Er is weer hoop!

29' Gele kaart voor Nicolas Gavory van Standard tijdens eerste helft, minuut 29 Nicolas Gavory Standard

28' eerste helft, minuut 28. Gavory is de eerste Standard-speler met een geel karton achter zijn naam. Hij ging duidelijk in de fout op Tiba.

28' eerste helft, minuut 28. Daar is de aansluitingstreffer al! Daar is de aansluitingstreffer al!

27' eerste helft, minuut 27. Amallah kan niet koppen op een goede voorzet van Gavory. Het antwoord van Standard is mager.

24' eerste helft, minuut 24. Het tweede tegendoelpunt heeft Standard duidelijk pijn gedaan. Het kwam ook al even niet meer in de buurt van Poznan-goalie Bednarek.

23' eerste helft, minuut 23. Standard ging twee keer kinderlijk in de fout bij de tegendoelpunten. Bert Sterckx op Radio 1.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Mikael Ishak van Lech Poznan. 2, 0. goal Lech Poznan Standard einde 2 0

22' eerste helft, minuut 22. Meteen dubbele voorsprong. Ishak duikt op voor doel en werkt een goed uitgespeelde aanval netjes af tussen drie verdedigers van Standard. Het staat al 2-0 voor Lech Poznan.



22' eerste helft, minuut 22. Daar is de 2-0 al! Daar is de 2-0 al!

18' eerste helft, minuut 18. Bastien levert zomaar in op het middenveld. Tiba kan net niet meegeven met doelpuntenmaker Skoras. Standard is toch wat aangeslagen.

17' Lech Poznan viert na de voorsprong. eerste helft, minuut 17. Lech Poznan viert na de voorsprong

15' eerste helft, minuut 15. Gavory heeft boter op het hoofd bij de 1-0. Gavory heeft boter op het hoofd bij de 1-0

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Michal Skóras van Lech Poznan. 1, 0. goal Lech Poznan Standard einde 1 0

14' eerste helft, minuut 14. 1-0 voor Poznan. Gavory laat een gevaarlijke voorzet zomaar lopen. In zijn rug duikt Skoras op en die kopt de 1-0 voorbij Bodart in doel. Wat een weggever van de verdediger.

12' eerste helft, minuut 12. Kopbalkans Balikwisha. Raskin vindt Balikwisha in de zestien, maar diens kopbal is heel flauw. Hier zat veel meer in voor de bezoekers.

12' Lestienne in kopduel. eerste helft, minuut 12. Lestienne in kopduel.

11' eerste helft, minuut 11. De thuisploeg steekt een eerste keer zijn neus aan het venster, maar Marchwinsi verslikt zich in zijn dribbel in de zestien.

7' eerste helft, minuut 7. Poznan kan eindelijk wat opschuiven, maar de beginfase is toch voor Standard.

4' Gele kaart voor Daniel Ramírez van Lech Poznan tijdens eerste helft, minuut 4 Daniel Ramírez Lech Poznan

3' eerste helft, minuut 3. Ramirez krijgt meteen geel voor spelbederf. Hij trok het truitje van Raskin bijna uit. Terecht geel!

2' eerste helft, minuut 2. Na anderhalve minuut versiert Balikwisha een eerste corner voor Standard. Amallah verlengt, maar Satka haalt nog weg voor doel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Manuel Schuettengruber heeft de wedstrijd op gang gefloten. Wat kan Standard in Polen?

18:50 vooraf, 18 uur 50. Geen goalgetters. Er staat voorin geen échte spits bij Standard, dat nog niet kon scoren in de Europa League. Montanier kiest met Lestienne, Balikwisha en Amallah voor drie snedige jongens met een actie.

Echte goalgetters heeft Standard dit seizoen nog niet. "Het staat dan ook vooral dankzij zijn goede verdediging bovenin in België", merkt Gert Verheyen op.

18:46 vooraf, 18 uur 46. We willen winnen om nog door te kunnen stoten in de Europa League. We hebben 10 afwezigen, maar we hebben nog genoeg spelers in vorm. Philippe Montanier (coach Standard).

18:41 vooraf, 18 uur 41. Kijk hier naar het duel tussen Poznan en Standard. De livestream loopt. Kijk hier of Standard erin slaagt zijn eerste Europa League-punten van het seizoen te pakken.

Maarten Vangramberen ontvangt Gert Verheyen en Frank Boeckx om over de wedstrijd te praten.

17:37 Het team van Poznan dat aan de wedstrijd begint:. vooraf, 17 uur 37. Het team van Poznan dat aan de wedstrijd begint:

17:36 vooraf, 17 uur 36. Drie wissels bij Standard. In vergelijking met de wedstrijd tegen KV Oostende wisselt Philippe Montanier (noodgedwongen) drie keer. Zinho Vanheusden ontbreekt door die vreselijke knieblessure, ook Collins Fai (positieve coronatest) en Aleksandar Boljevic verdwijnen uit de ploeg. Hun vervangers: Laurent Jans, Gojko Cimirot en Maxime Lestienne. Dat wil dus zeggen dat onder meer Mehdi Carcela en Obbi Oularé toch op de bank beginnen.

Hun vervangers: Laurent Jans, Gojko Cimirot en Maxime Lestienne. Dat wil dus zeggen dat onder meer Mehdi Carcela en Obbi Oularé toch op de bank beginnen.

17:32 De opstelling van Standard:. vooraf, 17 uur 32. De opstelling van Standard:

17:28 Standard speelt vanavond in zijn witte uitrusting:. vooraf, 17 uur 28. Standard speelt vanavond in zijn witte uitrusting:

16:23 De twee ploegen trainden gisteren in het stadion:. vooraf, 16 uur 23. De twee ploegen trainden gisteren in het stadion:

19:00 vooraf, 19 uur . Montanier: "Cruciale match voor beide ploegen". "We zouden ons zorgen kunnen maken over de vele afwezigen, maar dat is niet de optie waarvoor we opteren", zegt Philippe Montanier. "We hebben gemotiveerde spelers en we zijn klaar om de strijd aan te gaan."

"We bevinden ons in dezelfde situatie als onze tegenstanders. We begonnen allebei met twee nederlagen, dus het is inderdaad een cruciale wedstrijd voor beide ploegen. We willen morgen de meest competitieve ploeg opstellen om onze eerste punten te pakken in deze competitie."

18:57 vooraf, 18 uur 57. Montanier moet schuiven. Standard-coach Philippe Montanier heeft werk aan de winkel: vooral zijn achterhoede wordt grondig door elkaar geschud.

Zinho Vanheusden is maanden buiten strijd met een k

18:55 vooraf, 18 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:55 vooraf, 18 uur 55. Strijd voor derde plek. Standard en Lech Poznan hangen nog puntenloos onderaan in hun Europa League-poule. De strijd om de derde plek ligt dus open. Kan Standard zijn eerste punten rapen in Polen? . Strijd voor derde plek Standard en Lech Poznan hangen nog puntenloos onderaan in hun Europa League-poule. De strijd om de derde plek ligt dus open. Kan Standard zijn eerste punten rapen in Polen?

18:51 vooraf, 18 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

Opstelling Lech Poznan. Filip Bednarek, Alan Czerwinski, Lubomír Šatka, Thomas Rogne, Tymoteusz Puchacz, Michal Skóras, Pedro Tiba, Daniel Ramírez, Jakub Moder, Filip Marchwinski, Mikael Ishak Opstelling Lech Poznan Mikael Ishak, Filip Marchwinski, Jakub Moder, Daniel Ramírez, Pedro Tiba, Michal Skóras, Tymoteusz Puchacz, Thomas Rogne, Lubomír Šatka, Alan Czerwinski, Filip Bednarek

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Laurent Jans, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Nicolas Raskin, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, Selim Amallah, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, Gojko Cimirot, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Laurent Jans, Arnaud Bodart