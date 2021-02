Dele Alli steelt de show met heerlijke omhaal en 2 assists

Een dagje vroeger dan de andere teams in de Europa League moesten Tottenham en Wolfsberger (uit Oostenrijk) hun terugmatch van de 1/16e finales afwerken.

Na de 1-4-zege uit de heenmatch was de honger van Dele Alli nog niet gesteld. Toen Doherty vrij hard op hem inspeelde, controleerde Alli de bal en trof hij raak met een geweldige omhaal.

Alli ging na de rust vrolijk voort op zijn elan. Eerst krulde hij de 2-0 op de kruin van Vinicius. Daarna leverde hij de assist aan Bale voor de 3-0. Nadat man van de match Alli naar de kant was gehaald, legde Vinicius de 4-0-eindstand vast.

Rode Duivel Toby Alderweireld stond 90 minuten lang op het veld en slikte een kwartier voor tijd een gele kaart.

Voor Tottenham staat deze Europese topavond in schril contrast met de prestaties in de Premier League, waarin de Spurs 5 nederlagen leden in hun laatste 6 matchen.