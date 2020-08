VIDEO: Dendoncker en Wolverhampton missen halve finales na laat doelpunt

Geen Dendoncker in de halve finale, Ocampos slaat toe in de 88e minuut:

Strafschop gemist, Sevilla domineert met +70% balbezit

Wolverhampton was vorig jaar in juli aan zijn Europees seizoen begonnen. Meer dan een jaar later is daar een einde aan gekomen.

Het had er nochtans anders kunnen uitzien als Jimenez niet zo'n slappe penalty had getrapt in het eerste kwart. Na een fout op zijn stevige spitsbroeder Traoré ging hij achter de bal staan, maar zijn poging was te flauw om Sevilla-doelman Bono een deuntje te laten fluiten.

De Spanjaarden namen de wedstrijd in handen. Met meer dan 70 procent balbezit speelden zij de eerste viool, enkel scoren lukte niet meteen.

Wolverhampton stond stevig op zijn benen, pas in de voorlaatste minuut scoorde Sevilla. De Argentijn Ocampos verlengde een voorzet met zijn hoofd in de verste hoek: 0-1.

Zondag staat Sevilla in de halve finales tegen Manchester United. In 2014, 2015 en 2016 wonnen ze de Europa League-trofee. Komt daar dit jaar nog een exemplaar bij?