VIDEO: Koele kikker Lukaku wijst Inter de weg naar kwartfinales Europa League

90+6' tweede helft, minuut 96. EINDE. Inter plaatst zich voor de kwartfinales van de Europa League en mag Romelu Lukaku bedanken voor de openingstreffer. De Rode Duivel speelde een niet zo zichtbare wedstrijd, maar doet wel wat moet! . EINDE Inter plaatst zich voor de kwartfinales van de Europa League en mag Romelu Lukaku bedanken voor de openingstreffer. De Rode Duivel speelde een niet zo zichtbare wedstrijd, maar doet wel wat moet!

90+2' tweede helft, minuut 92. De laatste minuten tikken rustig voort. Getafe is niet in staat voor een mirakel te zorgen, Inter speelt het rustig uit. . De laatste minuten tikken rustig voort. Getafe is niet in staat voor een mirakel te zorgen, Inter speelt het rustig uit.

90+1' Gele kaart voor Damián Suárez van Getafe CF tijdens tweede helft, minuut 91 Damián Suárez Getafe CF

90' Toegevoegde tijd. We krijgen maar liefst 6 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd We krijgen maar liefst 6 minuten extra tijd.

89' tweede helft, minuut 89. Een verraderlijke vrije trap van Eriksen wordt maar net in de kiem gesmoord door Soria. Niet veel later is de stifter van Sanchez niet goed genoeg afgericht. . Een verraderlijke vrije trap van Eriksen wordt maar net in de kiem gesmoord door Soria. Niet veel later is de stifter van Sanchez niet goed genoeg afgericht.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Getafe CF, Hugo Duro erin, Mauro Arambarri eruit wissel Mauro Arambarri Hugo Duro

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Getafe CF, Portillo erin, Mathías Olivera eruit wissel Mathías Olivera Portillo

87' tweede helft, minuut 87. Eriksen stelt de zege veilig met de 2-0 voor Inter. Eriksen stelt de zege veilig met de 2-0 voor Inter

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Internazionale, Cristiano Biraghi erin, Danilo D'Ambrosio eruit wissel Danilo D'Ambrosio Cristiano Biraghi

84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Christian Eriksen van Internazionale. 2, 0. goal Internazionale Getafe CF einde 2 0

83' tweede helft, minuut 83. Invaller Eriksen maakt het verschil. Daar is de 2-0, invaller Christian Eriksen heeft maar een minuutje nodig om de weg naar het doel te vinden. Inter is op weg naar de kwartfinales. . Invaller Eriksen maakt het verschil Daar is de 2-0, invaller Christian Eriksen heeft maar een minuutje nodig om de weg naar het doel te vinden. Inter is op weg naar de kwartfinales.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Internazionale, Christian Eriksen erin, Marcelo Brozovic eruit wissel Marcelo Brozovic Christian Eriksen

81' tweede helft, minuut 81. Invaller Angel probeert een afvallende bal met een omhaal voorbij Handanovic te knallen, maar zijn optimistische poging belandt naast doel. . Invaller Angel probeert een afvallende bal met een omhaal voorbij Handanovic te knallen, maar zijn optimistische poging belandt naast doel.

79' tweede helft, minuut 79. Lukaku mist van dichtbij de 2-0. Lukaku mist van dichtbij de 2-0

78' tweede helft, minuut 78. Misser Lukaku. Romelu Lukaku krijgt de 2-0 op een dienblaadje aangeboden, maar zijn honger lijkt wel gestild. De Rode Duivel mistrapt zich en houdt zijn teller op 1 (voorlopig toch). . Misser Lukaku Romelu Lukaku krijgt de 2-0 op een dienblaadje aangeboden, maar zijn honger lijkt wel gestild. De Rode Duivel mistrapt zich en houdt zijn teller op 1 (voorlopig toch).

77' tweede helft, minuut 77. Getafe strijdt ervoor. Peter Vandenbempt op Canvas. Getafe strijdt ervoor. Peter Vandenbempt op Canvas

76' tweede helft, minuut 76. Dure misser! VAR geeft strafschop aan Getafe, Molina mikt naast. Dure misser! VAR geeft strafschop aan Getafe, Molina mikt naast

75' tweede helft, minuut 75. Molina mist! Jorge Molina laat het liggen! De invaller zoekt de rechterhoek, maar de bal hobbelt aan de verkeerde kant van de paal voorbij doel! . Molina mist! Jorge Molina laat het liggen! De invaller zoekt de rechterhoek, maar de bal hobbelt aan de verkeerde kant van de paal voorbij doel!

74' tweede helft, minuut 74. Strafschop! Jawel, de scheidsrechter fluit een strafschop. Godin raakt de bal met de arm, de bal gaat op de stip. . Strafschop! Jawel, de scheidsrechter fluit een strafschop. Godin raakt de bal met de arm, de bal gaat op de stip.

73' tweede helft, minuut 73. De scheidsrechter gaat zelf kijken naar de beelden. Maar het lijkt erop dat Godin de arm wel degelijk met de arm raakt. . De scheidsrechter gaat zelf kijken naar de beelden. Maar het lijkt erop dat Godin de arm wel degelijk met de arm raakt.

72' Penalty? De VAR grijpt even in, want een voorzet van Getafe lijkt een Inter-arm beroerd te hebben in de zestien. Krijgen we een onverwachtse strafschop? De VAR neemt alleszins zijn tijd. . tweede helft, minuut 72. Penalty? De VAR grijpt even in, want een voorzet van Getafe lijkt een Inter-arm beroerd te hebben in de zestien. Krijgen we een onverwachtse strafschop? De VAR neemt alleszins zijn tijd.

71' tweede helft, minuut 71. Getafe groeit weer wat in de wedstrijd. Coach Bordalas gelooft er nog in en vuurt zijn jongens nog eens aan. . Getafe groeit weer wat in de wedstrijd. Coach Bordalas gelooft er nog in en vuurt zijn jongens nog eens aan.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Lautaro Martínez eruit wissel Lautaro Martínez Alexis Sánchez

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Getafe CF, Jorge Molina erin, Jaime Mata eruit wissel Jaime Mata Jorge Molina

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Getafe CF, Jason erin, Allan Nyom eruit wissel Allan Nyom Jason

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. Bijna Mata! Inter laat het even wat lopen en daar profiteert Getafe bijna van. Mata zet Handanovic aan het werk, die na een uitstekende redding wel een hoekschop moet toestaan. . Bijna Mata! Inter laat het even wat lopen en daar profiteert Getafe bijna van. Mata zet Handanovic aan het werk, die na een uitstekende redding wel een hoekschop moet toestaan.

61' tweede helft, minuut 61. Na iets meer dan een uur spelen, heeft Inter alles onder controle. Peter Vandenbempt op Canvas. Na iets meer dan een uur spelen, heeft Inter alles onder controle. Peter Vandenbempt op Canvas

57' tweede helft, minuut 57. Inter is meteen na de rust 2 keer gevaarlijk. Inter is meteen na de rust 2 keer gevaarlijk

57' tweede helft, minuut 57. Getafe levert nog eens een bescheiden prikje af, maar de laatste pass ontbreekt. . Getafe levert nog eens een bescheiden prikje af, maar de laatste pass ontbreekt.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Getafe CF, Ángel erin, Nemanja Maksimovic eruit wissel Nemanja Maksimovic Ángel

55' tweede helft, minuut 55. Lukaku tast naar het bovenbeen na een hard luchtduel. Maar de sterke spits staat alweer recht. Er is wel wat meer nodig om een scheurtje in deze spierbundel te krijgen. . Lukaku tast naar het bovenbeen na een hard luchtduel. Maar de sterke spits staat alweer recht. Er is wel wat meer nodig om een scheurtje in deze spierbundel te krijgen.

52' tweede helft, minuut 52. Maksimovic (Getafe) krijgt bal keihard in het gezicht en is even groggy. Maksimovic (Getafe) krijgt bal keihard in het gezicht en is even groggy

49' tweede helft, minuut 49. Getafe, wakker worden! Net als Getafe in de eerste helft, krijgt ook Inter na de koffie meteen 2 goeie kansen. D'Ambrosio ziet zijn poging maar net gered door Soria. Godin krijgt de bal er ook in de herneming niet in. . Getafe, wakker worden! Net als Getafe in de eerste helft, krijgt ook Inter na de koffie meteen 2 goeie kansen. D'Ambrosio ziet zijn poging maar net gered door Soria. Godin krijgt de bal er ook in de herneming niet in.

48' tweede helft, minuut 48. Pegel Barella. Deze keer is het Inter dat sterk begint. Barella sleurt zich voorbij zijn verdediger en knalt richting doel. Net naast, wel een hoekschop. . Pegel Barella Deze keer is het Inter dat sterk begint. Barella sleurt zich voorbij zijn verdediger en knalt richting doel. Net naast, wel een hoekschop.

46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. Scheidsrechter Anthony Taylor heeft de partij weer op gang geblazen. Diept Inter de score meteen uit, of begint Getafe even goed als in de eerste helft? . START 2E HELFT Scheidsrechter Anthony Taylor heeft de partij weer op gang geblazen. Diept Inter de score meteen uit, of begint Getafe even goed als in de eerste helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' We krijgen 1 minuutje extra tijd. Maar in dat minuutje blijft de 1-0 op het scorebord staan. Inter trekt de kleedkamers in met een voorsprong dankzij Romelu Lukaku. . eerste helft, minuut 45. We krijgen 1 minuutje extra tijd Maar in dat minuutje blijft de 1-0 op het scorebord staan. Inter trekt de kleedkamers in met een voorsprong dankzij Romelu Lukaku.

45' eerste helft, minuut 45.

44' eerste helft, minuut 44.

41' eerste helft, minuut 41. Getafe probeert een reactie in elkaar te knutselen, maar raakt niet verder dan een ietwat gevaarlijke hoekschop. . Getafe probeert een reactie in elkaar te knutselen, maar raakt niet verder dan een ietwat gevaarlijke hoekschop.

34' eerste helft, minuut 34. Daar is Lukaku! Nog geen seconde gezien deze wedstrijd, maar daar is plots Lukaku als een duivel uit een doosje. De Rode Duivel knalt de bal in de verste hoek: 1-0. . Daar is Lukaku! Nog geen seconde gezien deze wedstrijd, maar daar is plots Lukaku als een duivel uit een doosje. De Rode Duivel knalt de bal in de verste hoek: 1-0.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Romelu Lukaku van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Getafe CF einde 1 0

31' eerste helft, minuut 31. Martinez is 2 keer dicht bij de 1-0 voor Inter. Martinez is 2 keer dicht bij de 1-0 voor Inter

28' Soria paraat 2.0. Opnieuw opletten geblazen voor Soria. En opnieuw komt het gevaar van Lautaro. De Argentijn komt boven water en probeert het nog eens. Soria staat alweer pal. . eerste helft, minuut 28. Soria paraat 2.0 Opnieuw opletten geblazen voor Soria. En opnieuw komt het gevaar van Lautaro. De Argentijn komt boven water en probeert het nog eens. Soria staat alweer pal.

25' Soria paraat. Daar is Inter eindelijk een keer! Lautaro stormt op Soria af, bekogelt Soria, maar de Getafe-doelman pakt uit met een meer dan uitstekende redding! . eerste helft, minuut 25. Soria paraat Daar is Inter eindelijk een keer! Lautaro stormt op Soria af, bekogelt Soria, maar de Getafe-doelman pakt uit met een meer dan uitstekende redding!

25' eerste helft, minuut 25. Getafe-doelman neemt veel risico, aan de overkant komt Inter opnieuw goed weg. Getafe-doelman neemt veel risico, aan de overkant komt Inter opnieuw goed weg

22' eerste helft, minuut 22. Getafe zet hoog druk en dat werpt zijn vruchten af. Inter verspeelt de bal en holt achter de feiten aan. . Getafe zet hoog druk en dat werpt zijn vruchten af. Inter verspeelt de bal en holt achter de feiten aan.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. "Njet" aan beide kanten. Lautaro wordt gelanceerd richting Soria, maar de doelman riskeert lijf en leden om erger te voorkomen. Met succes. Aan de overkant heeft Mata nét te veel tijd nodig om tot een schot te komen. Daar zat meer in! . "Njet" aan beide kanten Lautaro wordt gelanceerd richting Soria, maar de doelman riskeert lijf en leden om erger te voorkomen. Met succes. Aan de overkant heeft Mata nét te veel tijd nodig om tot een schot te komen. Daar zat meer in!

17' eerste helft, minuut 17. De 2 spitsen bij Inter worden nauwelijks bereikt. Peter Vandenbempt op Canvas. De 2 spitsen bij Inter worden nauwelijks bereikt. Peter Vandenbempt op Canvas

14' eerste helft, minuut 14. Young krijgt een tikje van Damian op de neus en spelt hem de les. Intussen wachten we nog steeds op een eerste prikje van Inter. . Young krijgt een tikje van Damian op de neus en spelt hem de les. Intussen wachten we nog steeds op een eerste prikje van Inter.

11' eerste helft, minuut 11. Overwicht Getafe. Inter heeft het niet onder de markt met een fluks Getafe. De Spanjaarden kamperen voorlopig op de helft van de tegenstander, dat het antwoord niet vindt. . Overwicht Getafe Inter heeft het niet onder de markt met een fluks Getafe. De Spanjaarden kamperen voorlopig op de helft van de tegenstander, dat het antwoord niet vindt.

7' eerste helft, minuut 7. Suarez gaat te hard door op Lautaro, de scheidsrechter fluit. na de 2 vroege kansen is het voorlopig aftasten waar de wedstrijd naartoe zal gaan. . Suarez gaat te hard door op Lautaro, de scheidsrechter fluit. na de 2 vroege kansen is het voorlopig aftasten waar de wedstrijd naartoe zal gaan.

4' eerste helft, minuut 4. Inter is niet bij de les tijdens de openingsfase. Getafe is vele mate scherper. Peter Vandenbempt op Canvas. Inter is niet bij de les tijdens de openingsfase. Getafe is vele mate scherper. Peter Vandenbempt op Canvas

3' eerste helft, minuut 3. Inter ontsnapt al 2 keer in de eerste 90 seconden. Inter ontsnapt al 2 keer in de eerste 90 seconden

2' Inter, wakker worden! Bij Inter staan ze te slapen in de openingsminuut. Maksimovic mag zomaar inkoppen, Handanovic pakt uit met een prima parade. . eerste helft, minuut 2. Inter, wakker worden! Bij Inter staan ze te slapen in de openingsminuut. Maksimovic mag zomaar inkoppen, Handanovic pakt uit met een prima parade.

1' eerste helft, minuut 1. Na amper 14 seconden deelt Getafe al meteen een serieuze waarschuwing uit. Doelman Handanovic mag blij zijn dat Mata net een voetje te kort komt. . Na amper 14 seconden deelt Getafe al meteen een serieuze waarschuwing uit. Doelman Handanovic mag blij zijn dat Mata net een voetje te kort komt.

1' eerste helft, minuut 1. START! Na een minuut stilte voor de slachtoffers van het coronavirus gaat de wedstrijd van start. Hoe lang duurt het vooraleer Lukaku een eerste kans op doel afvuurt? . START! Na een minuut stilte voor de slachtoffers van het coronavirus gaat de wedstrijd van start. Hoe lang duurt het vooraleer Lukaku een eerste kans op doel afvuurt?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. Aftrap om 21.00u. Zo meteen kan u via onze livestream elke baltoets van Romelu Lukaku en co op de voet volgen. Opwarmen kan u al vanaf nu, met de voorbeschouwing. . Aftrap om 21.00u Zo meteen kan u via onze livestream elke baltoets van Romelu Lukaku en co op de voet volgen. Opwarmen kan u al vanaf nu, met de voorbeschouwing.

08:17 vooraf, 08 uur 17.

08:16 vooraf, 08 uur 16.

08:15 vooraf, 08 uur 15. De training kan van start gaan.

08:14 vooraf, 08 uur 14. Lukaku komt aan voor de training in Gelsenkirchen

08:12 vooraf, 08 uur 12. Wat kan Lukaku? Van Belgische kant zijn alle ogen vanavond uiteraard gericht op Romelu Lukaku. Onze landgenoot staat in de spits bij Inter. . Wat kan Lukaku? Van Belgische kant zijn alle ogen vanavond uiteraard gericht op Romelu Lukaku. Onze landgenoot staat in de spits bij Inter.

08:10 vooraf, 08 uur 10. In Schalke-stadion. Net voor de corona-uitbraak zijn 6 van de 8 heenwedstrijden in de Europa League afgewerkt. De match tussen Getafe en Inter was daar niet bij. Daarom wordt nu in één match, in Gelsenkirchen, beslist wie doorstoot. . In Schalke-stadion Net voor de corona-uitbraak zijn 6 van de 8 heenwedstrijden in de Europa League afgewerkt. De match tussen Getafe en Inter was daar niet bij. Daarom wordt nu in één match, in Gelsenkirchen, beslist wie doorstoot.

08:09 vooraf, 08 uur 09. Europa League Kijk woensdag naar Romelu Lukaku in de Europa League

08:08 vooraf, 08 uur 08. Inter-Getafe live op Sporza. Vanavond kruisen Inter en Getafe de degens in een duel met rechtstreekse uitschakeling. Inzet: een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Bekijk/volg de wedstrijd live in dit artikel en op Canvas. De match begint om 21u, de voorbeschouwing gaat van start na Terzake, rond 20.37u. . Inter-Getafe live op Sporza Vanavond kruisen Inter en Getafe de degens in een duel met rechtstreekse uitschakeling. Inzet: een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Bekijk/volg de wedstrijd live in dit artikel en op Canvas. De match begint om 21u, de voorbeschouwing gaat van start na Terzake, rond 20.37u.

08:08 - Vooraf Vooraf, 08 uur 08

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic

Opstelling Getafe CF. David Soria, Mathías Olivera, Xabier Etxeita, Dakonam Djene, Damián Suárez, Marc Cucurella, David Timor, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Allan Nyom, Jaime Mata Opstelling Getafe CF Jaime Mata, Allan Nyom, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, David Timor, Marc Cucurella, Damián Suárez, Dakonam Djene, Xabier Etxeita, Mathías Olivera, David Soria