Fiorentina is tegenstander Club Brugge in halve finale na zege tegen Viktoria Plzen

Club Brugge wacht met een boeiend duel in de halve finale. Fiorentina heeft met de nodige moeite afstand genomen van Viktoria Plzen. De thuisploeg domineerde de volledige partij - en liet 23 (!) schoten optekenen - maar kwam niet tot scoren in de reguliere speeltijd. Gonzalez en Biraghi deden dat wel in de verlengingen. Blauw-zwart treft straks het nummer 10 uit de Serie A.