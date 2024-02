BEKIJK: Ajax kruipt door allerkleinste gaatje na misser voor lege goal van Bodo/Glimt

Voetbal kan soms oneerlijk zijn.



Bij Bodo/Glimt - in de poules nog groepsgenoot van Club Brugge - weten ze er na donderdagavond alles over. Na een onbesliste heenmatch was ook de return in het Hoge Noorden een thriller.



De thuisploeg domineerde, maar zag de onvermijdelijke Steven Berghuis toch de score openen. In minuut 83 zou Patrick Berg voor verlengingen zorgen.

Om de overmacht van de Noren te duiden: in totaal zouden ze 25 doelpogingen laten optekenen, waarven er drie op de lat belandden. Hoeveel pech kan je hebben?



Maar er speelde ook wel wat onkunde. In de verlengingen liet Bodo/Glimt een onwaarschijnlijke kans op de 2-1 liggen - zie de video bovenaan. Voor een lege goal mikte Zugelj naast.

Aan de overkant toonde Taylor geen genade: hij bezorgde de Amsterdammers een gestolen kwalificatie.