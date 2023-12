Club Brugge wast Noren van Bodø/Glimt de oren en mag rechtstreeks naar 1/8e finales van Conference League

Club Brugge einde 3 - 1 FK Bodø/Glimt 23' - Geel - Oscar Forsmo Kapskarmo 26' - Doelpunt - Antonio Nusa (1 - 0) 45+1' - Geel - Brede Moe 57' - Doelpunt strafschop - Amahl William Pellegrino (1 - 1) 58' - Doelpunt - Igor Thiago (2 - 1) 61' - Verv. Casper Nielsen door Raphael Onyedika 61' - Verv. Antonio Nusa door Michal Skóras 62' - Geel - Isak Helstad Amundsen 72' - Verv. Igor Thiago door Ferran Jutglà 72' - Verv. Maxim De Cuyper door Denis Odoi 72' - Verv. Nino Žugelj door Tobias Fjeld Gulliksen 73' - Verv. Oscar Forsmo Kapskarmo door Faris Moumbagna 75' - Geel - Brandon Mechele 81' - Geel - Andreas Skov Olsen 84' - Geel - Denis Odoi 85' - Verv. Brice Wembangomo door Fredrik Sjøvold 85' - Verv. Albert Grønbæk door Ulrik Saltnes 88' - Verv. Andreas Skov Olsen door Philip Zinckernagel 89' - Doelpunt - Brandon Mechele (3 - 1) UEFA Europa Conference League - speeldag 6 - 14/12/23 - 21:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 26' Antonio Nusa 26' Antonio Nusa 1 - 0 57' Amahl William Pellegrino 1 - 1 Amahl William Pellegrino 57' 58' Igor Thiago 58' Igor Thiago 2 - 1 89' Brandon Mechele 89' Brandon Mechele 3 - 1

Club Brugge heeft zich in zijn laatste poulematch in de Conference League niet meer laten ringeloren door Bodø/Glimt. Blauw-zwart won makkelijk met 3-1 en verzekerde zich daarmee van de groepswinst en het bijhorende rechtstreekse ticket voor de 1/8e finales.

Club Brugge - Bodø/Glimt in een notendop:

Man van de match: Niet de man van de goals vandaag, wel die met de ideeën. Hans Vanaken maakte van het Jan Breydelstadion vanavond zijn speeltuin en dirigeerde zijn ploeg naar de overwinning. De spilfiguur van de thuisploeg had met Nusa en Skov Olsen ook twee dankbare flanken voor zich.

Sleutelmoment: Actie, reactie. Club Brugge was baas tegen Bodø/Glimt, maar kreeg op het uur een plotse penalty tegen. Toch brak er geen paniek uit bij de thuisploeg. Integendeel. Amper een minuut later zette Thiago de scheve situatie weer recht.

Stand van zaken: De Europese overwintering is een feit voor Club Brugge. Onze landgenoten sluiten de groepsfase af met de leiderspositie in hun poule en stoten zo door naar de 1/8e finales van de Conference League.

De opdracht voor Club Brugge was simpel vanavond: niet verliezen tegen Bodø/Glimt en het was groepswinnaar in de Conference League.

Om dat klusje te klaren wilde Ronny Deila niets aan het toeval overlaten. Het was alweer enkele weken geleden, maar goudhaantjes Antonio Nusa en Andreas Skov Olsen mochten nog eens met z'n tweetjes in de basis van Club beginnen.

Meteen met succes: Nusa leerde zijn landgenoten na 25 minuten een lesje in dribbelvaardigheid en joeg het leer hoog in het dak van de goal: 1-0. Een deugddoend doelpunt voor de dribbelvaardige winger, die al van 20 september droog stond.

Samen met de bedrijvige Skov Olsen en spelverdeler Hans Vanaken - die leek te floreren met twee flitsende flanken naast zich - bleef Club baas over Bodø/Glimt.

Maar het bedwelmende balbezit van Brugge werd op het uur toch doorprikt door een onnodige strafschopfout van Brandon Mechele. Vanaf de stip stonden de bezoekers plots gelijk.

Maar Club kroop niet in een slachtoffersrol. Integendeel. Het ging met een knappe combinatie meteen naar de overkant, waar de doorgestoten De Cuyper zijn spits Thiago de 2-1-voorsprong - nog geen minuut na de gelijkmaker - voorschotelde.

In het slot moest Club nog een slotoffensief van de bezoekers overleven, maar een late kopbalgoal van Mechele fnuikte alle Noorse hoop. Club Brugge verzekerde zich zo van groepswinst en trekt de goede lijn van de laatste weken gewoon weer door.

Bekijk de reacties van Club Brugge:

Simon Mignolet: "Het was een perfecte avond voor ons. Of toch bijna. Een clean sheet zou nog mooier geweest zijn, natuurlijk. Maar we hebben ons doel - groepswinst - gehaald en ook onze prestatie was goed vanavond. Zeker de eerste helft, de tweede helft kregen we iets meer druk te verduren. We slikken nog een goal na een dubieuze fase, maar al bij al was het een gemakkelijke avond voor ons. We hebben het goed gedaan in Europa en moeten die lijn nu ook doortrekken in de competitie, waar er ons drie moeilijke wedstrijden te wachten staan."



Hugo Vetlesen: "Het is altijd mooi om te winnen tegen je oude ploegmakkers. En dan ook nog eens de eerste plaats pakken. Beter kon deze avond niet verlopen. We kregen na een trage start controle over de wedstrijd en pakten zo de verdiende overwinning. Ik ben blij om deel uit te maken van dit team. Ik heb nog geen goals of assists in Europa, maar ik maak mer er geen druk over. Ik heb een iets andere rol in dit team en er zijn genoeg spelers bij ons die wel voor de cijfers zorgen. Nu moeten we dit goede gevoel - dat we de voorbije wedstrijden ook al hadden - vasthouden. Uitkijken wat we nog kunnen doen in Europa.