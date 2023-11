Club Brugge speelt een absolute referentiematch en smeert Besiktas forfaitscore aan

Hoe wordt Club groepswinnaar?

In groep D van de Conference League was Club Brugge al zeker van Europees overwinteren. Vanavond in Istanboel kan blauw-zwart zich ook verzekeren van de groepszege en het bijhorende rechtstreekse ticket voor de 1/8e finales.



Bij winst tegen Besiktas en puntenverlies van Bodø/Glimt is Club Brugge zeker van de 1e plaats in groep. Zelfs een punt in Istanboel kan daarvoor volstaan, indien Bodø/Glimt donderdag verliest van FC Lugano.



Op de laatste speeldag krijgt Club Brugge in Jan Breydel het bezoek van Bodø/Glimt. Blauw-zwart heeft dus alles nog in eigen handen om zich van de groepswinst te verzekeren.