Club Brugge kan eindelijk nog eens winnen dankzij treffer Hans Vanaken in Noorwegen

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde! Het zit erop in Bodø. Club wint met het kleinste verschil in Noorwegen: 0-1. Blauw-zwart heeft ook nog eens de nul gehouden na tien wedstrijden op een rij met minstens één tegendoelpunt. . Einde! Het zit erop in Bodø. Club wint met het kleinste verschil in Noorwegen: 0-1. Blauw-zwart heeft ook nog eens de nul gehouden na tien wedstrijden op een rij met minstens één tegendoelpunt.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Slotminuut. Nog 60 seconden en de zege is binnen voor Club. Overtuigend was het niet, maar het zal veel deugd doen bij Deila en co.. . Slotminuut Nog 60 seconden en de zege is binnen voor Club. Overtuigend was het niet, maar het zal veel deugd doen bij Deila en co..

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Knutsen zet met Amundsen voor Moe nog alles op alles. Het voelt allemaal wat wanhopig aan. . Knutsen zet met Amundsen voor Moe nog alles op alles. Het voelt allemaal wat wanhopig aan.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij FK Bodø/Glimt, Isak Helstad Amundsen erin, Brede Moe eruit wissel substitution out Brede Moe substitution in Isak Helstad Amundsen

clock 90+3' Er komen 5 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 93. extra time 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij FK Bodø/Glimt, Oscar Forsmo Kapskarmo erin, Tobias Fjeld Gulliksen eruit wissel substitution out Tobias Fjeld Gulliksen substitution in Oscar Forsmo Kapskarmo

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Daar zijn de Noren nog een keer. Moumbagna wordt ongelukkig aangetrapt door een ploegmaat in de zestien. Doeltrap voor Mignolet. . Daar zijn de Noren nog een keer. Moumbagna wordt ongelukkig aangetrapt door een ploegmaat in de zestien. Doeltrap voor Mignolet.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Jutgla krijgt nog geel voor spelbederf. Het zal de Spanjaard worst wezen. . Jutgla krijgt nog geel voor spelbederf. Het zal de Spanjaard worst wezen.

clock 90' Gele kaart voor Ferran Jutglà van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 90 yellow card Ferran Jutglà Club Brugge

clock 89' tweede helft, minuut 89. Via Odoi kan blauw-zwart er toch nog een keertje uitkomen. De ervaren rechtsback versiert diep op de helft van Bodø een inworp. . Via Odoi kan blauw-zwart er toch nog een keertje uitkomen. De ervaren rechtsback versiert diep op de helft van Bodø een inworp.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Club kampeert nu op de eigen helft. De toegevoegde tijd is in zicht. . Club kampeert nu op de eigen helft. De toegevoegde tijd is in zicht.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Berg dropt voor doel, Vanaken werkt weg. De aanvoerder van Club is vanavond toch weer heel nuttig geweest. . Berg dropt voor doel, Vanaken werkt weg. De aanvoerder van Club is vanavond toch weer heel nuttig geweest.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Op de rand van de zestien duwt De Cuyper invaller Zugelj omver. Vrije trap voor de thuisploeg. . Op de rand van de zestien duwt De Cuyper invaller Zugelj omver. Vrije trap voor de thuisploeg.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Club Brugge, Casper Nielsen erin, Raphael Onyedika eruit wissel substitution out Raphael Onyedika substitution in Casper Nielsen

clock 86' Onyedika kan niet meer voort. Mignolet klemt een hoekschop netjes tegen zijn borst en zet daarna het leer buiten zodat Onyedika verzorgd kan worden. De Nigeriaan doet er even over om te gaan liggen, maar doet dat dan toch. Nielsen maakt zich klaar om in te vallen. . tweede helft, minuut 86. injury Onyedika kan niet meer voort Mignolet klemt een hoekschop netjes tegen zijn borst en zet daarna het leer buiten zodat Onyedika verzorgd kan worden. De Nigeriaan doet er even over om te gaan liggen, maar doet dat dan toch. Nielsen maakt zich klaar om in te vallen.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Club kwam nu toch al even niet meer in de buurt van Bodø-doelman Khaykin. Het is vooral bezig met de 0-1 over de streep te trekken. . Club kwam nu toch al even niet meer in de buurt van Bodø-doelman Khaykin. Het is vooral bezig met de 0-1 over de streep te trekken.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Ook voor Skoras zit de wedstrijd erop, hij wordt vervangen door Homma. De kleine Japanner, die Union vorig seizoen de titel ontnam, maakt nog maar voor de tweede keer zijn opwachting dit seizoen. . Ook voor Skoras zit de wedstrijd erop, hij wordt vervangen door Homma. De kleine Japanner, die Union vorig seizoen de titel ontnam, maakt nog maar voor de tweede keer zijn opwachting dit seizoen.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Club Brugge, Shion Homma erin, Michal Skóras eruit wissel substitution out Michal Skóras substitution in Shion Homma