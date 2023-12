"Dit was ongezien": Vanhaezebrouck misnoegd nadat KAA Gent groepswinst nog weggooit

Geen groepswinst voor KAA Gent. Na een bijzonder slappe prestatie tegen Maccabi Tel Aviv gingen de Buffalo's met 3-1 onderuit. Al voor rust zag Hein Vanhaezebrouck zijn ploeg op een dubbele achterstand komen. De aansluitingstreffer van De Sart was zinloos na een derde tegentreffer op het uur. In de play-offs van de Conference League zal het véél beter moeten.

Maccabi Tel Aviv - AA Gent in een notendop

Barslechte eerste helft van AA Gent

Een nulletje missen, het kan iedereen overkomen. "Er lopen spelers van 20 miljoen euro rond bij AA Gent", sprak Maccabi-coach Robbie Keane vooraf, maar dat leek in de eerste helft een stevige misrekening.



Een onherkenbaar AA Gent - en niet alleen omdat Hein Vanhaezebrouck heel wat gewisseld had met het oog op de match tegen Club Brugge - kreeg geen voet aan de grond. Na amper 9 minuten kreeg het al de rekening gepresenteerd. Na een schot op de paal kon Kanichowsky oppikken en via Watanabe in doel werken.



Een wake-upcall? Nee, de waarschuwing viel in dovemansoren. Orban en Tissoudali stonden op een eiland, het experimentele middenveld met De Sart, Hjulsager, Gerkens en Gandelman kwam er niet aan te pas. Een ziekenhuisbal van Gandelman leidde de 2-0 in van Eran Zahavi, die eerder al een verdubbeling had gemist.



Hein Vanhaezebrouck verbeet dan ook zijn frustraties in de dug-out. "Come on, Gift", schreeuwde hij, toen Orban een van de weinige kansen liet liggen. Dat de beste poging voor rust van Noah Fadiga kwam, was veelzeggend.