APOEL Nicosia wordt volgende Europese tegenstander van AA Gent, Ndongala scoort in terugmatch

De Cypriotische kampioen onder leiding van de excentrieke coach Sa Pinto (ex- tandard) had de heenwedstrijd al gewonnen tegen Dila Gori en plaatste zich uiteindelijk makkelijk door ook de terugmatch naar zijn hand te zetten.



Een doelpunt van oude bekende, Dieumerci Ndongala, was voldoende voor de zege.

De flankspeler, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, doorliep de jeugdreeksen van Standard en speelde nadien nog voor La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016), AA Gent (2016-2017) en Racing Genk (2018-2020).

Georgi Kvilitaia, die van 2018 tot 2020 voor AA Gent aantrad, werd voorbij het uur naar de kant gehaald.

De heenwedstrijd van AA Gent in Cyprus staat op donderdag 24 augustus gepland, terwijl de terugwedstrijd in de Ghelamco Arena een week later gespeeld wordt.