Efficiënt Anderlecht keert met een glimlach terug uit Zwitserland na 0-1-zege in Bern

Young Boys Bern - Anderlecht in een notendop:

Anderlecht hapt naar adem in beginfase

Offensieve backs, een ruit op het middenveld en veel druk naar voor. Felice Mazzu had Young Boys Bern tot in de puntjes geanalyseerd, maar zijn samenvattende powerpointpresentatie was niet echt blijven hangen.

Efficiënt Anderlecht overleeft tweede storm

Ei zo na sloeg de bliksem zelfs nog in bij de Young Boys. Sebastiano Esposito kreeg de uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar demonstreerde nog eens dat hij nog zoekt naar vertrouwen. Anderlecht verdedigt volgende week dus een kleine bonus in het Lotto Park.

Mazzu: "Kans om door te stoten? Fiftyfifty"

Grote positieve punten, kleine negatieve punten. Dat was de samenvatting van coach Felice Mazzu van de match van Anderlecht. "Ik ben vooral tevreden over de mentaliteit van mijn ploeg", zei hij.

"We zijn slecht begonnen, er zat veel afval in ons offensieve spel. Maar we moeten vooral de grote positieve punten onthouden. We toonden maturiteit en er stond een stevige organisatie."

"We dienen Young Boys een eerste nederlaag van het seizoen toe. Ze hadden nog maar 5 doelpunten geslikt, dus we wisten dat het niet gemakkelijk zou worden. Maar met iets meer efficiëntie op het einde was het 0-2."

"We zetten elke week stappen, maar het is nog niet afgelopen. Young Boys blijft een goede ploeg, dus we moeten waakzaam blijven. Hoeveel kans we hebben om door te stoten? Fiftyfifty. We moeten een evenwicht zoeken tussen alles gesloten houden en beter voetbal."