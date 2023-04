John van den Brom en Lech Poznan flirten met stunt, maar Fiorentina vermijdt blamage

Fiorentina is de eerste halvefinalist in de Conference League. Geen verrassing na de 1-4-zege vorige week bij Lech Poznan, maar de return was een nachtmerrie. De Poolse bezoekers liepen 0-3 uit en hadden compleet onverwacht minstens verlengingen in handen, maar de thuisploeg schoot in het slotkwartier net op tijd wakker.