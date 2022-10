KAA Gent lijdt nu ook pijnlijke nederlaag in Europa tegen Zweedse Djurgardens

AA Gent - Djurgardens IF in een notendop:

Danielson bezorgt Gent koude douche

De fanatieke aanhang van Djurgardens deed zijn kwalijke reputatie alle eer aan in de Ghelamco Arena. Enkele heethoofden haalden Gentse spandoeken weg en vlak voor de aftrap kleurde het bezoekersvak rood van het Bengaalse vuur.



Op het veld heel wat minder vuurwerk bij Djurgardens. Integendeel, doelman Zetterström was na nog geen 5 minuten bijna de schlemiel toen hij naar de bal moest grabbelen op een schot van Odjidja.



Gent bleef het vooral vanuit de tweede lijn proberen. Torunarigha dwong Zetterström tot een redding met een verre knal en ook Odjidja stelde de Zweedse doelman nogmaals op de proef. Djurgardens ontsnapte ook toen Hong tevergeefs een penalty claimde.



De bezoekers bakten er weinig van, maar halfweg de eerste helft was het wel even schrikken voor Gent toen een plaatsbal van Eriksson nipt naast ging. Op aangeven van diezelfde Eriksson besloot Edvardsen niet veel later voorlangs.



Twee waarschuwingsschoten van de bezoekers en kort voor de rust was het helemaal raak. Ngadeu werd op een hoekschop vakkundig afgeblokt, Hanche-Olsen kwam te laat om bij te springen en zo had Danielson vrije baan om de 0-1 binnen te koppen. Gent trok met een flinke domper de kleedkamer in.