BEKIJK: Odjidja leidt KAA Gent met twee geweldige goals naar vlotte zege

tweede helft, minuut 93. Einde: 3-0. De match is afgelopen, AA Gent stapt van het terrein met een simpele 3-0 tegen de Ierse kampioen Shamrock Rovers. Met 4 op 6 komt de Belgische bekerwinnaar aan de leiding in groep F van de Conference League. Djurgardens telt evenveel punten na een late 3-2-overwinning tegen Molde. Over 3 weken staat AA Gent - Djurgardens op het programma. .

tweede helft, minuut 84. Gent gaat straks aan de leiding in groep F, want Molde maakt er 2-2 van bij Djurgardens. .

tweede helft, minuut 78. In de andere wedstrijd in groep F leidt Djurgardens ondertussen met 2-1 tegen Molde. Over 3 weken komen de Zweden op bezoek in Gent. .