Antwerp bijt de tanden stuk op stug FC Drita in voorronde Conference League

Een start in mineur voor Mark van Bommel en Antwerp. In de heenronde van de tweede kwalificatieronde van de Conference League kwam het team niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het bescheiden Kosovaarse FC Drita.



Antwerp begon met een sterk team aan de wedstrijd. Aanwinsten Toby Alderweireld (als kapitein) en Vincent Janssen tekenden present.

Na een hevig begin van de wedstrijd, veroverde The Great Old het initiatief helemaal. De bal ging rond en het team zocht naar een gaatje in de dubbele gordel van de Kosovaren.



Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.

Ondanks het vele balbezit, creërde Antwerp weinig kansen. Van Bommel haalde Nainggolan op het uur naar de kant en bracht met Michael Frey een extra spits in de ploeg.

Desondanks bleven de kansen schaars. De stand bleef 0-0. Volgende week moeten Alderweireld en co de kwalificatie naar de volgende ronde afdwingen in Kosovo.