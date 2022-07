Antwerp knokt zich met veel moeite voorbij Drita naar volgende ronde Conference League

Butez houdt Antwerp recht

Het viel niet mee, het Kosovaarse avontuur van Antwerp. Vertraging met de vlucht, bij aankomst stevig uitgejouwd door de aanhang van Drita en moeite om een vuist te maken tegen een felle ploeg die nog harder dan Antwerp streed om een plaats in de volgende ronde in de Conference League.

Verlossing in de tweede helft

Meteen na de rust volgde dan toch de verlossing: een doelpunt, gemaakt door uitgerekend een jonge Belg, met Kosovaarse roots: Laurit Krasniqi. Voor de ogen van zijn familie zweefde hij een knappe voorzet van Benson sierlijk met zijn hoofd in doel.

Het sein voor de spelers en de supporters van Drita om er nog eens een lap op te geven. Antwerp stond bij momenten te trillen op de benen, het had veel moeite met de aanvalsgolven van Drita. Gelukkig voor de ploeg van Van Bommen, had ook Drita de les over efficiëntie uit de heenwedstrijd gemist.



Diep in de toegevoegde tijd kon Balikwisha nog profiteren van een counter van Antwerp, waarbij de doelman van Drita nog moest terugkeren omdat hij meeging op een stilstaande fase. Hij wipte de bal knap over iedereen het doel in. De ultieme verlossing voor The Great Old. Het Europees avontuur gaat dan toch nog door!