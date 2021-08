Dominant AA Gent beukt de poort naar de Conference League open

Na de nederlaag in Polen moest AA Gent voor eigen volk vol aan de bak, maar de eerste grote kans van de wedstrijd was wel meteen voor Czestochowa. Bolat moest al in de openingsminuut een kans van de bezoekers uit zijn kooi ranselen.

De thuisploeg had de boodschap begrepen en nam mondjesmaat de controle over. Onder meer Tissoudali en Depoitre flirtten met een doelpunt, maar de verbluffend sterke doelman Kovacevic haalde werkelijk alles uit zijn goal.

Vlak voor de koffie moest de bezoekende goalie zich dan toch gewonnen geven. Aan de eerste paal prikte Tissoudali de verlossende 1-0 tegen het net, met dank aan het prima balletje van Depoitre.

Met de voorsprong op het bord kon Gent het zich permitteren om na de pauze de kat wat uit de boom te kijken. Na een kwartiertje in spaarmodus mepten de Buffalo's Czestochowa vervolgens in twee tijden tegen het canvas. Odjidja en De Sart trappen Gent naar de poulefase van de Conference League met twee mooie goals.