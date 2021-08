AA Gent loopt een blauwtje in de heenmatch tegen Czestochowa

Sleutelmoment: Net na het uur zorgde een hoekschop voor de beslissing. Na een ingestudeerd nummer - en een bal tegen de paal van Tissoudali - moest Gent achtervolgen.



Man van de Match: Kapitein Andrzej Niewulis zorgde voor het enige doelpunt in een gesloten wedstrijd, waarvoor hij ook zijn doelman mag bedanken.



Opvallend: In de laatste vier wedstrijden in de Conference League wist Rakow Czestochowa niet te scoren na 90 minuten, tegen Gent lukte dat wel na ruim een uur.