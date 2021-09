Tottenham komt in Conference League niet verder dan gelijkspel tegen Rennes

De "Spurs" begonnen nochtans goed aan de partij. Nog binnen het openingskwartier werd een voorzet van Lucas Moura ongelukkig via Loic Bade in doel verwerkt.



Rennes was niet echt van slag. Flavien Tait zette een één-twee op en krulde het leer heerlijk in de hoek. Het Roazhon Park stond in vuur en vlam.



De Fransen gingen zelfs even op en over Tottenham. Gaëtan Laborde was er als de kippen bij om een rebound in doel te tikken. Alle hens aan dek dus voor de "Spurs". Invaller Hojbjerg hing enkele minuten na de 2-1 de bordjes snel weer gelijk.



Zo begint Tottenham met een puntendeling aan de Conference League.