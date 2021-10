Enorme afgang: Bodø/Glimt bezorgt Mourinho grootste nederlaag uit carrière

De Serie A gaat dit seizoen duidelijk voor bij AS Roma en tegen Bodø/Glimt kregen vaste bankzitters El Shaarawy, Kumbulla, Calafiori, Villar en Darboe speelminuten.

Een keuze die bijzonder slecht uitpakte voor de troepen van Mourinho, na nauwelijks 20 minuten stond de Noorse topclub al 2-0 voor dankzij Botheim en Berg. Carles Pérez prikte na rust wel nog tegen.

Nadien was het hek helemaal van de dam bij de Romeinen. Botheim, Solbakken, Pellegrino en nog eens Botheim zetten loodzware 6-1-eindcijfers op het scorebord. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Mourinho zijn team 6 goals ziet incasseren.

Na aflopen waren de meegereisde fans woest en ook Mourinho was niet mals voor zijn team: "Nu weten jullie meteen waarom ik altijd dezelfde jongens opstel. We hebben terecht verloren van een team dat meer kwaliteiten heeft dan de spelers die ik heb opgesteld."

In de stand is Bodø/Glimt nu leider met 7/9 en een veel beter doelsaldo uiteraard, Roma volgt op 1 punt en kan over 2 weken meteen revanche nemen.