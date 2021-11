Gent verdient meer dan punt tegen Partizan, maar doet toch goeie zaak

Welk gevoel houdt Hein Vanhaezebrouck over aan deze wedstrijd? "Het was een veel negatiever gevoel geweest hadden we verloren", is het logische antwoord van de coach van AA Gent.

"Niet alleen omdat het totaal onverdiend zou zijn, maar ook omdat we dan de eerste plaats kwijt waren. Nu hebben we nog altijd alles in eigen handen om groepswinnaar te worden. We hadden moeten winnen vandaag, ookal waren er niet heel veel kansen. Onze beste kansen waren eigenlijk die afgekeurde doelpunten."

Vanhaezebrouck vond het moeilijk voetballen tegen Partizan Belgrado. "De omstandigheden waren verre van ideaal. Het was moeilijk combineren op een erg moeilijk te bespelen veld. Voetballen in één tijd is echt lastig zo. Het is al een tijdje zo, laat ons hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt. We bekijken het intern, maar dat het niet in ons voordeel werkt, dat is wel duidelijk."

De invallers bezorgden Gent uiteindelijk nog een verdiend punt."Ze brachten wat schwung in de wedstrijd en het is niet toevallig dat we na hun komst weer meer tot kansen kwamen."